Mahkeme kararı erteledi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu Turunçlu kavşağı yakınlarında Esra Korcan’ın ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına neden olduğu iddia edilen sürücü Hüseyin Yusuf Erçika hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ağır ceza mahkemesinde yargılanması beklenen zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının yargılanacağı suçun 7 yıl hapis öngördüğü belirtilerek, tutuklu yargılanması talep edildi.

Savunmanın talebe itiraz etmesi üzerine duruşma 30 Aralık tarihine ertelendi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polis müfettiş muavini Ömer Çakır, kaza ile ilgili detayları mahkemeye aktardı.

7 yıl hapislik söz konusu

Zanlının, 24 Aralık 2019 tarihinde, yönetimindeki araç ile Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya seyrettiği esnada, Turunçlu ile Ulukışla kavşakları arasındaki virajda, hızını salim hadde indirmediğini ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüje çaptığını, ardından havalanarak karşı şeride uçtuğunu ve Esra Korcan yönetimindeki araca çarptığını söyledi.

Kaza sonucunda Esra Korcan’ın yaşamını yitirdiğini belirten Çakır, zanlının kaza sırasında belirtmiş olduğu süratin, bölgedeki hız limitinin üzerinde olduğunu aktardı.

Çakır, zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını, işlediği suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu ve 7 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirterek, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Müracaat Pazartesi’ye kaldı

Sanık avukatı cezaevi talebe itiraz ederek, mahkemeye 7 tanık dinleteceğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, savunmanın tanıklarını dinletmesine olanak sağlamak amacı ile teminat müracaatını 30 Aralık Pazartesi gününe ertelediğini açıkladı.