Biri hastaneye diğeri karakola

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Gazoz Büfe’nin paket servis elemanı ile garsonu arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Paketçi Erol Özer, bir AVM’nin otoparkında kavga ettiği garson Nadir Karavelioğlu’na delici bir aletle saldırdı. Karavelioğlu'nu kol ve karın bölgesinden yaralayan Özer olay yerinde gözaltına alındı. Zanlının kendisine omuz attığı gerekçesiyle Karavelioğlu ile kavga ettiği belirtilirken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 27 Aralık 2019 tarihinde saat 08.30 sıralarında Lefkoşa’da bir AVM’nin park yerinde meydana geldiğini ifade etti.

Gazoz Büfe’de paket servis elemanı olarak çalışan Erol Özer’in, kendisine omuz attığı gerekçesiyle iş arkadaşı garson Nadir Karavelioğlu ile kavga ettiğini söyledi.

Polis, kavga esnasında Erol Özer’in üzerindeki kesici ve delici bir cisim ile Nadir Karavelioğlu'nu kol ve karın bölgesinden yaraladığını belirtti.

Karavelioğlu'nun hayati tehlikesi yok

Erol Özer’in olay mahallinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, Nadir Karavelioğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavisinin halen Lefkoşa Devlet Hastanesi cerrahi servisinde sürdüğünü söyledi.

Alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirten polis, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.