Örnek davranış

Ömer KADİROĞLU

İhtiyaçlı kişi ve kurumlara yardımlarıyla tanınan China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry, ihtiyaçlı kişiler için 300 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundu.

İlk 100 sandalyenin dağıtımı amacıyla Lefkoşa’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da katıldı.

Choudhry: Örnek olmalı

Etkinlikte ilk konuşmayı China Bazaar Direktörü Mazhar Iqbal Choudhry yaptı. Choudhry, böylesi yardımları sürekli olarak yaptıklarını belirterek, bunun tüm iş insanlarına örnek olmasını diledi.

Choudhry, “300 adet tekerlekli sandalye aldık ve bu sandalyelerin bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verilecek. Geriye kalan sandalyelerin 100 tanesi hastanelere ve 100 tanesi de derneklere bağışlanacak” dedi.

Kıbrıs’a gelen ‘üçüncü ülke vatandaşlarından’ olduğunu ve burada kazandıklarını burada paylaşmayı prensip edindiğini belirten Mazhar Bey, vatandaş olmamasının yardımlar için engel teşkil etmediğini kaydetti.

Başbakan ve bakanlar tebrik etti

Başbakan Ersin Tatar, yapılan yardımın herkese örnek olmasını diledi. Tatar, “İhtiyaçlı olan insanlara her zaman devlet olarak yardımcı oluyoruz ancak iş insanlarının yaptığı yardımlarla daha güzel destekler verilebiliyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da yapılan yardımın tüm hayırsever iş adamlarına örnek olmasını diledi. Sucuoğlu, “İş insanlarının yardım alanlarında katkı koyması büyük önem taşımaktadır” ifadesini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise China Bazaar ailesini kutlarken bu tür yardımların her zaman toplum için önem taşıdığını dile getirdi.

Akar: Önemli bir katkı

Diyalog Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da Mazhar Iqbal Choudhry’ın çok anlamlı ve önemli bir katkı sağladığını ifade etti. Akar, şöyle konuştu: “Gelir düzeyi iyi olanları teşvik amacıyla bizler bu tür etkinliklere destek veriyor, kendimiz de bu tür yardımlarla vatandaşlara katkılar sağlıyoruz. Geçtiğimiz yıl tüm ülkeyi üzen sel felaketi yaşanmıştı ve zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak adına bazı kampanyalarımız olmuştu. Mazhar Bey’in attığı bu adımı diğer tüm iş insanlarının da takip etmesini diliyorum ve China Bazaar ailesini kutluyorum.”