850 dolara ‘erken mezuniyet’

Sahte evrakla sınıf atlamak isteyen uyanık üniversite öğrencisi yakayı ele verdi.

İddialara göre; Türkiye’de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2’inci sınıf öğrencisi olan Mohammed Lutfi, Yakın Doğu Üniversitesi’ne (YDÜ) yatay geçiş için başvurdu.

Zanlı 3’üncü sınıfı bitirdiğini gösteren sahte evrakla başvurup, YDÜ Diş Hekimliği bölümünün 4’üncü sınıfına kayıt yaptırdı.

Okul yetkililerinin kayıtları incelemesi ile 4 ay sonra tespit edilen zanlı önceki gün gözaltına alındı. Zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Mohammed Lutfi’nin 2019 yılı Eylül ayı içerisinde Türkiye'de Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2’inci sınıf öğrencisi olduğu bir sırada, 3’üncü sınıf olduğunu gösteren sahte ders dökümünü temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlının 06 Eylül 2019 tarihinde ülkeye gelerek, sahte ders dökümlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nde görevli memura ibraz edip diş hekimliği 4’üncü sınıfa kayıt yaptırdığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sahte belgeyi Türkiye'de 850 Dolar para karşılığında temin ettiğini beyan ettiğini anlattı.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.