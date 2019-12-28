27 Aralık koşuları yapıldı

27 Aralık Atatürk Koşuları ülke genelinde büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Başkent Lefkoşa olmak üzere Girne, Mağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçeleri ile birçok bölge ilkokullarında yarışlar düzenlendi.

Lefkoşa’da büyükler de yarıştı

Lefkoşa’da gerçekleştirilen 27 Aralık Atatürk Koşularında büyükler kategorisinde erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp, kadınlarda da Mine Devrim birinci oldu.

Büyükler 8 kilometre yarışında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı sporcusu Yusuf Gökalp birinci, aynı takımdan Veli Atikoğlu ikinci ve Ali Korkaz da üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler takım klasmanında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı takımı birinci olurken, Komanda Alayı ikinci ve Emekli Polisler Derneği üçüncü oldu.

İskele’de yoğun katılım

İskele’de gerçekleştirilen Atatürk koşuları Minik Kız(800mt), Minik Erkek(1000mt), Yıldız Kız(1500mt), Yıldız Erkek(2000mt), Genç Kız(2000mt) ve Genç Erkek(3000mt) olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirildi.

(800 m) Minik Kızlar: 1. Ada Kafa- 2.Laren Şeren- 3.Melisa Altıoğlu

(1000 m) Minik Erkekler: 1. Rasim Çalış- 2. Ada Efe- 3. Ömer Erol

(1500 m) Yıldız Kızlar: 1.Elif Çetinağ - 2. Dilşah Gülevi- 3. Dilen Kıstı

(2000 m) Yıldız Erkekler: 1.Teoman Zahteroğulları 2. Emre Kurt 3. Enes Tekkanat

(2000 m) Genç Kızlar: 1.Duygu Ağcabay 2. Kerime Kaçan 3. Simge Ağcabay

(3000 m) Genç Erkekler: 1. Yusuf Karakuş- 2. Ali Kurşun- 3. Erhan Yıldırım

Güzelyurt’ta sevinç yaşandı

Güzelyurt bölgesi 27 Aralık Atatürk Yol Koşularında yaşanan kıyasıya mücadele sonunda

Güzelyurt Özgürlük İlkokulu kız öğrencilerinden Naime Nur Tak birinci, Feray Öneren ikinci, Deren Buluç ise üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ömer Akgül Çelik birinci, Raif Selden ikinci, Ali Kuşcu ise üçüncü oldu.

Mağusa’da coşku vardı

27 Aralık Atatürk Koşuları Gazimağusa’da da gerçekleştirilirken yarışlara Gazimağusa bölgesi okulları katıldı.

Yapılan yarışlar sonrasında dereceye girenlere ödülleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal ve diğer yetkililer tarafından verildi.