Anayolda can pazarı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa-Karpaz anayolu üzerinde, Mehmetçik kavşağı yakınlarında, iki salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Anayolda can pazarının yaşanmasına neden olan kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan dördünün aynı aileden olduğu belirtilirken, durumların iyi olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi. Her iki aracında hurdaya dönmüş halini gören vatandaşlar, can kaybı olmamasını büyük bir mucize olarak nitelendirdi.

Dikkatsizce dönüşe geçti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; kaza saat 19.00 sıralarında, Karpaz - Gazimağusa anayolu üzerinde Mehmeçik kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Yönetimindeki EV 454 plakalı aracı ile Karpaz istikametinden Gazimağusa’ya doğru seyreden Umut Menekşe, Kandilli Ekmek Fırını önlerine geldiğinde, karşıdan gelmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden, gidişine göre yolun sağında bulunan kavşağa doğru dönüşe geçti. Sürücü bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Asaf Yorgancıoğlu (E-66) yönetimindeki DR 636 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

5 kişi yaralandı

Meydana gelen kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile EV 454 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Menekşe (E-16), Eyyüp Ensar Menekşe (E-21) ve Davut Menekşe (E-30) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.