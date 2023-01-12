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1807 yılına ait

Alsancak’taki kiliseden çalınan ikon Güney Kıbrıs’a iade edildi

1807 yılına ait

 Alsancak’taki “Ay.İrini” Kilisesi’nden çalınan “Timios Prodromos” ikonunun, Güney Kıbrıs’a iade edildiği belirtildi.
   Fileleftheros gazetesi bahse konu ikonun, Almanya’nın Düsseldorf şehrindeki bir müzayedede tespit edildiğini ve satışının engellendiğini yazdı.
   Habere göre, 1807 yılında “Ay.İrini” Kilisesi’ne adanan,  92 x 36 cm ölçülerindeki  ikon, Rum Kilisesi’nin çabası sonucunda Güney Kıbrıs’a gönderildi.
   Rum Başpiskoposluğu, Almanya’nın desteğine teşekkür etti.
 

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