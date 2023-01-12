Emeka tutuklandı

Huzur operasyonu kapsamında Lefkoşa’da bir pansiyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, Emeka Sunday Anyaeche isimli zanlı tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddialar aktarılarak, zanlı hakkında ek süre talep edildi. Soruşturmayı yapan polis, zanlının 10 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında Lefkoşa’da bir pansiyonda tespit edildiğini söyledi. Polis, odasında arama yapılmak istenen zanlının ekipleri görünce 4 gram uyuşturucu maddeyi tuvalete atmaya çalıştığı açıkladı. Polis, zanlının bu esnada suçüstü yakalandığını ve gözaltına alındığını belirtti. Uyuşturucu maddenin emare alındığını kaydeden polis, zanlı hakkında ise soruşturma başlatıldığını ifade etti. Alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirten polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında uyuşturucu tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.