Devamı gelmeli

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı olarak yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde toplam bin 847 araç sürücüsü kontrol edildi.

Özellikle alkollü araç kullanma ve sürate yönelik gerçekleştirilen trafik denetimlerinde iki ilçede 405 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi, 23 araç trafikten men edildi. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde pansiyonlarda yapılan kontrolde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. Alkolden dolayı sokakta sızıp kalan yabancı uyruklu şahıs da dikkat çekerken, yapılan kontrolde ülkede öğrenci olarak bulunduğu tespit edildi.

4 saat sürdü

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, önceki gece 20.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa ve İskele’de eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Lefkoşa’da gece kulüpleri, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve bir otel odasında uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi.

Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise bin 612 araç sürücüsü kontrol edildi. Kontrollerde 4’ü ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 340 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 sürücünün aracı trafikten men edildi.

İskele’de de halkın yoğun olarak bulunduğu yerler denetlendi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

İskele’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 235 araç sürücüsü kontrol edildi. 46’sı belirlenen hız sınırının üzerinde araç kullanma olmak üzere toplam 65 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, bir sürücünün aracı trafikten men edildi.



