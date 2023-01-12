Ölüm korkusu yaşadı

Ömer KADİROĞLU

Girne - Değirmenlik anayolunda dün meydana gelen kazada kontrolden çıkan elma yüklü TIR devrilerek 20 metre derinliğindeki çukura yuvarlandı. Yolun 11-12 km’leri arasında saat 15.00 sıralarında gerçekleşen trafik kazasında 60 yaşındaki sürücü yaralandı. Türkiye’den ithal edilen ve bir firmaya götürülen kasalarca elma etrafa saçıldı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza, Suat Gündüz’ün yönetimindeki TRK 921 plakalı elma yüklü TIR’la Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bariyerlere çarpması ve yaklaşık 20 metrelik derinliğe yuvarlanması sonucu meydana geldi. Polis açıklamasına göre, yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili polisin soruşturması sürüyor.

