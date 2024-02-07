Naci Görür: O fay uyanırsa bizi helak edecek

‘Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum’ programına konuk olan Görür beklenen İstanbul depreminde riskli ilçeleri belirtti ve İzmir’e dikkat çekti.

“BİZİ HELAK EDER”

Görür ayrıca Adıyaman ile Hakkari arasındaki tüm yerleşim yerlerini de uyararak, dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Görür, 2010 veya 2011 yılında bir proje hazırladıklarını ve bu projede Doğu Anadolu Fayı’nın incelendiğini belirtti.

Görür, “Doğu Anadolu Fayı uyanmak üzere. Kuzey Anadolu Fayı 1939’dan 1999’a kadar 7’nin üzerinde deprem üreterek boydan boya kırıldı ve İstanbul’un kapılarına dayandı. Şimdi İstanbul’da deprem bekliyoruz. Bu fay uyanırsa aynen Kuzey Anadolu Fayı gibi davranıp Kuzey’den Güney’e kırarsa bizi helak eder” uyarısında bulundu.

Ayrıca, Adıyaman ile Hakkari arasındaki tüm yerleşim yerlerini de uyararak, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

“BAĞIRIYORUM, TUNCELİ’YE DİKKAT EDİN!”

Görür, “Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye” diyerek, bu uyarılarının bilimsel verilere dayandığını belirtti. Görür “Sadece Tunceli demiyorum, Adıyaman’la Hakkâri arası bütün yerleşim alanları için de dikkatli olunması gerektiğini söylüyorum” diye de ekledi.

“İSTANBUL’UN BU İLÇELERİNDE DİKKATLİ OLUNMALI”

İstanbul’un riskli ilçeleri olarak Avcılar, Bakırköy, Pendik ve Tuzla’yı işaret eden Görür, bu bölgelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Görür, Marmara Denizi’nin içinde ve kıyıda, karada bulunan Kuzey Anadolu Fay zonunun bir parçası olan fayların canlı olduğunu ve harekete geçtiği zaman deprem ürettiğini belirtti.

Görür, “Bağırıyorum Tunceli’ye dikkat edin diye” diyerek, bu uyarılarının bilimsel verilere dayandığını belirtti.

‘DEPREMİ TAHMİN ETMİYORUZ’

“Depremi tahmin etmiyoruz” diyen Görür, bu uyarıları yaparken çok ayrıntılı araştırmalardan verilerden değil, Türkiye’nin jeolojik çatısını oluşturan fayları ve levha sınırlarının davranışlarını bildiği için tecrübe ile öngörüde bulunduğunu belirtti.

Görür son olarak fayların deprem üretme potansiyeli, periyodu, eni ve boyu hakkında bilgi sahibi olunursa İzmir’in gerçek tehlikesinin ortaya çıkarılabileceğini belirtti. Görür, “Ona bağlı olarak zemin çalışmasını da yapacağız ve haritalar çıkarıp o zaman İzmir’in gerçek anlamıyla tehlikenin boyutunu, zamanını, yerini konuşacağız” dedi.