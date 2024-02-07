Arıklı için Mali Polis devreye girdi..

Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı ve milletvekili Erhan Arıklı’nın bakan olduğu süreçte servetini genişletip Meclise mal bildiriminde bulunmadığı yönündeki iddialarla ilgili Başsavcılık, mali polise araştırma emri verdi.

Konuyu gündeme getiren Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah mali polise davet edildiklerini, Başsavcılığın, Arıklı’nın işlemiş olabileceği suçların araştırılması için polisin soruşturma başlatmasını istediğini açıkladı.

Özersay ayrıca aynı şikâyet dilekçesinden hareketle Meclis'teki diğer milletvekillerinin servetlerini yasada tarif edildiği şekilde doğru beyan etmeyerek veya servetlerinin kaynağını beyan etmeyerek işlemiş olabilecekleri suçlarla ilgili olarak da bir soruşturma başlatılmasının istendiğini de duyurdu.

Kudret Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu sabah Mali Polise davet edildik. Başsavcılığımız Sayın Erhan Arıklı'nın mal bildiriminde bulunmayarak işlemiş olabileceği suçların araştırılması için polisin soruşturma başlatmasını istemiştir. Aynı şikâyet dilekçesinden hareketle Meclis'teki diğer milletvekillerinin servetlerini yasada tarif edildiği şekilde doğru beyan etmeyerek veya servetlerinin kaynağını beyan etmeyerek işlemiş olabilecekleri suçlarla ilgili olarak da bir soruşturma başlatılmasını istenmiştir. Tüm bu konularla bağlantılı olarak polisimize ifadelerimizi verdik. Polis soruşturması bugün itibariyle başlamıştır. Konuları ciddiye alan ve hiç zaman kaybetmeden hızlı hareket eden Başsavcılığımıza ve Polisimize teşekkür ediyoruz. Gelişmelerle ilgili olarak kamuoyuna düzenli bilgi vereceğiz.”