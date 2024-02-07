Av. Akan Kürşat yarın Güney Kıbrıs'ta yargılanmak üzere getiriliyor...

Bahse konu davanın niteliğinden dolayı, GKRY Dışişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının Polis ve Hukuk Dairesiyle tam bir istişare içerisinde olduğunu yazan Politis gazetesi, "KKTC’deki Rum mallarını gasp ettiği" gerekçesiyle suçlanmakta olan Kürşat’ın iadesinin net bir hukuki boyuta sahip olmakla birlikte siyasi boyuta da sahip olduğunu ve bunun özellikle Kıbrıs sorununun uzayan çıkmazla birlikte içerisinde bulunduğu kritik dönemde ayrı bir öneme sahip olduğuna dikkati çekti.