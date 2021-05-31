Başbakan Ersan Saner dün turizmcilere ve esnafa yönelik önemli bir mesaj verdi. Kara sınır kapılarından geçişlerin bugünden başlayacağını duyuran Saner, daha önce açıklanan 72 saatlik PCR şartını 7 güne çıkardı. Ancak; çift aşı olanlara bir de PCR şartı getirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Pandeminin başlamasından bu yana kapalı olan ve çok ciddi zararlara uğrayan turizm sektörü için de 4 Haziran’dan itibaren ‘açılma’ kararı çıktı. Buna göre; çift aşı olanlar, gelmeden önce 72 saatlik PCR sonucunu göstermek ve giriş sırasında ikinci PCR yapmak zorunda. Bunu yapanlar için karantina şartı olmayacak.

Başbakan Saner, 31 Mayıs 2021 - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olan yeni uygulamaları açıkladı. Başbakan Saner, açıklamasında, azalan vaka sayısı göz önünde bulundurularak sokağa çıkma yasağının Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ve önerisine de istinaden, 31 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Pazartesi tarihleri arasında, haftanın tüm günleri için 23.30 - 05.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verildiğini duyurdu.

Sınır kapılarından geçişler başlıyor

Başbakan Saner, alınan diğer önemli kararın ise Güney sınır kapıları geçişlerine dönük uygulamalar olduğunu belirterek, alınan karar çerçevesinde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçişlerde son 7 günde yapılmış negatif PCR testi veya antijen testi ibraz edilmesi koşulu aranacağını kaydetti.

Turizmde açılım

Başbakan Saner, turizmde en önemli açılımı oluşturacak olan çift aşılı kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine dönük çalışmaların tamamlandığını ve bu çerçevede bu uygulamaya 4 Haziran tarihinden itibaren başlanacağını açıkladı. Başbakan Saner, çift aşılı kişiler gelmeden 72 saat önce yapılmış PCR ve aşı belgeleriyle ülkeye girişi esnasında havaalanında tekrar PCR yaptıracaklarını ve neticenin negatif olması halinde ülkeye karantinasız girişlerine izin verileceğini duyurdu.

İşte açıklanan son kararların özeti

-Haftanın tüm günleri için saat 23.30 ile 05.00 saatleri arasında temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı alınması şeklinde değiştirilmesi önerildi.

-Perakende ve mağazacılık hizmetleri ve kapalı olarak belirtilmeyen tüm hizmetler/sektörler 08.30-20.00 saatleri arasında; restoranlar, kafe, pastane, büfe ve meyhaneler ise 06.00-22.30 saatleri arasında hizmetlerine devam edeceklerdir. Marketler 07.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

- Vaka sayılarına göre sinema salonları ve kapalı çocuk oyun alanları 03.06.2021 tarihinde açılacak.- Bar ve clublar da 03.06.2021 tarihinde açılacak; kapalı oyun salonları ve casinolar 10.06.2021 tarihinde açılacaktır.

-Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb. etkinlikler dahil) charter seferlerle kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.

Eğitimin durumu

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (Dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş), 12. Sınıflarda görev alan öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Özel eğitim merkezlerinde çalışan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir.

-Müzeler sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat gösterecek şekilde hizmetlerine başlayabilecektir. Sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla müzelerin m2 alanlarını ve çalışan da dahil olmak üzere bir anda müze içerisinde toplam kaç kişi olabileceğini belirtilen levhayı girişlerine koyacaklardır. Belirlenen kişi sayısına göre içeriye ziyaretçi kabul edilebilecektir.

-Lunapark, festival alanı, tombala vb. etkinliklerin sosyal mesafe kuralları gözetilerek açık alanlarda kurulmaları uygun görülmüştür.

Sınır kapılarından geçişler



Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 10:06

-Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir.-Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde Güney Kıbrıs'a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinde doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor veya fatura göstermeleri gerekmektedir.-Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve Kuzey Kıbrıs’a tedavi amacıyla geçiş yapacak kişilerin sınır kapılarında randevularını belgelemeleri halinde son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile ülkemize günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Ancak sağlık amacı ile geçiş yapan hasta ve refakatçisi doktordan /hastaneden alacakları güncel tarihli reçete, rapor ve fatura göstermeleri gerekmektedir.-Güney Kıbrıs’tan mal almak amacıyla Kuzey Kıbrıs’a geçmesi gereken Güney Kıbrıs plakalı TIR şoförlerinin yanlarında biri olmaksızın, son 72 saat içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonucu ile günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmektedir.-Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’ta ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik saat 20.00’ye kadar karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Ticaret yapacak kişilerin son 7 gün içinde negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.-Karantina uygulaması olmaksızın Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan sağlık amacı ile ambulanslar iki taraflı transit geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Kato Pyrgos köyünde ikamet eden okul ve iş amacıyla KKTC üzerinden Güney Kıbrıs’a geçiş yapacak kişilerin son 7 gün içerisinde; KKTC üzerinden diğer sebepler ile geçiş yapacak olan kişilerin ise son 3 gün içerisinde yaptırmış oldukları PCR test sonuçları ile hiçbir yerde durmadan transit olarak geçiş yapmaları uygun görülmüştür.Maronitlerin durumu-KKTC’de ikamet eden Maronitlerin, Güney Kıbrıs’ta bulunan birinci derece yakınları tarafından ziyaret edilebilmeleri amacıyla, hazırlanacak olan listelerde isimleri belirtilen kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik olarak ülkemize giriş yapabileceklerdir.-Pile’de ikamet eden kişiler ve bu kişilerin KKTC’de bulunan birinci derece yakınlarının karşılıklı ziyaretlerinin sağlanması amacıyla hazırlanacak olan listede isimleri belirtilen kişiler son 7 gün içerisinde yaptırmış oldukları negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ayrıca Pile’de ikamet eden kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ülkemizde faaliyet gösteren işletme çalışanlarının Pile’ye geçiş talep etmeleri halinde, çalışanların son 48 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.-BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanları, son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir.-Diplomatlar yanlarında bulunmadığı zaman diplomatik misyon şoförleri son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın evrak taşıma, güzergah belirleme vb. işler için en fazla 2 saatlik giriş yapabileceklerdir.-Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Ara bölge ve Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür.Yolcu transferleri-Ülkemizde ikamet eden ve Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden yurt dışına gitmek isteyen, aynı şekilde Güney Kıbrıs Larnaka Havaalanı üzerinden ülkemize gelmek isteyen kişilerin transferleri T-izinli taksiler ve turistik minibüs izinli araçlar ile yapılacaktır. Söz konusu transferi yapacak şoförlerin son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu araçların geçiş yaptıkları sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri gerekmektedir. Bu araçlarda gerekli tüm hijyen koşulları sağlanarak “T” izni olan taksilerde en fazla 2 yolcu, turistik minibüs izinli araçlarda ise en fazla 4 yolcu ile birlikte transfer yapabileceklerdir.-Güney Kıbrıs’tan ülkemize transferlerde ise son üç gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçları ibraz edilerek sınır polisinin bilgisi dahilinde getirilen yolcular belirlenen karantina otellerine taşınacaktır.-Ayrıca T-izinli taksiler kargo ile ilgili evrakı göstermek koşuluyla son 3 gün içinde yapılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve sınır kapısından geçiş saatlerinden itibaren azami 3 saat içinde geri dönmeleri kaydıyla ülkemizden Güney Kıbrıs’a kargo veya Güney Kıbrıs’tan ülkemize kargo teslimatı yapabilirler.