Dikmen’de  hareketli gece

Girne’ye bağlı Dikmen’de meydana gelen olayda Cemil Özbey’in ayrıldığı kız arkadaşına hediye ettiği aracı almak için tehdit yoluna başvurduğu iddia edildi.

Zanlının 34 yaşındaki eski kız arkadaşı G.Ö.’yü önce telefonla arayıp, aracı geri istediği daha sonra arkadaşları Tolga Güzergün, Seçil Böbrek ve annesi Yüksel Özbey ile genç kadının evini bastığı öne sürüldü.

Tehdit edilen genç kadının 10 yaşındaki çocuğuyla birlikte aracına binip, evden ayrılacağı sırada zanlı ve beraberindeki şahısların G.Ö.’nün yolunu kestiği, Tolga Güzergün’in da genç kadına silah doğrulttuğu iddia edildi. Genç kadının aracını Dikmen’de bulunan Çevik Birliğe doğru sürerek, polise sığındığı açıklandı.

G.Ö.’nün şikayeti üzerine Cemil Özbey ,Tolga Güzergün, Seçil Böbrek ve Yüksel Özbey tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Tehdit içerikli mesaj attı

Boğaz Polis Karakolu’nda görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, zanlıların “Korkutmak amacıyla silah taşımak”, “kadına şiddet” ve kasti mania yapmak” suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 21.30 sıralarında Cemil Özbey’in ayrıldığı kız arkadaşı G.Ö.’yü telefonla arayıp 10 gün önce kendisine verdiği Toyota Axsio marka salon aracı almaya geleceğini söylediğini aktardı.

Polis, Cemil Özbey’in whatsapptan eski kız arkadaşına tehdit içerikli mesaj da attığını belirtti.

Çevik Birliğe sığındı

Polis memuru, atılan mesajlardan korkan G.Ö.’nün yanına 10 yaşındaki çocuğunu alarak, evden çıkıp arabaya bindiği esnada Tolga Güzergün, Cemil Özbey, Seçil Böbrek ve Yüksel Özbey’in araçla karşısına çıktığını belirtti.

Polis, Tolga Gülzergin’in G.Ö.’ye silah doğrulttuğunu, genç kadının aracını sürerek, Dikmen’de bulunan Çevik Birliğe sığındığını ifade etti.

Polis memuru, genç kadın ve çocuğunun güvenli bir şekilde Boğaz Polis Karakoluna götürüldüğünü ve ifadesinin alındığını söyledi.

Yapılan şikayet üzerine 4 zanlının gözaltına alındığını belirten polis memuru, zanlıların olayda kullandığı aracın Lefkoşa’da Kolan Hastanesine yakın bir alanda park halinde tespit edildiğini ifade etti.

Polis, araçta arama yapıldığını ancak silahın bulunmadığını belirtti.

Audi marka araç emare alındı

Olayda kullanılan ST 491 plakalı Audi marka aracın emare alındığını kaydeden polis, zanlıların evinde de arama yapıldığını söyledi. Polis, zanlıların evlerinde yapılan aramada da silahı bulamadıklarını ifade etti.

Polis memuru, Kent Güvenlik Kameralarının inceleneceğini, zanlıların cep telefon görüşmelerinin mercek altına alınacağını belirtti.

Polis, memuru, genç kadının yanı sıra 10 yaşındaki çocuğun da ifadesine başvurulduğunu ve olayı anlattığını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan silah olduğunu belirterek,

3 gün süre istedi.

Mahkeme zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.