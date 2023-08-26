Arayanlardan biri Rum hattı

Polis, son zamanlarda ülkede artan kanunsuz patlayıcı ve ateşli silahlarla ilgili başlattığı kapsamlı soruşturmada önceki gün önemli bir kaçakçılığı gün yüzüne çıkardı.

Türkiye’nin Konya ilinden yüklenip Kuzey Kıbrıs’a hayvan yemlerinin içerisinde TIR’la getirilen 3 adet silah ve 126 canlı mermi ihbar üzerine Akdeniz köyündeki bir mandırada ele geçirildi.

Ülkeye silah sokulduğuna dair ihbarı alan polis, Girne Limanı’ndan giriş yaptıktan sonra Akdeniz köyüne giden TIR’ın izini sürdü.

TIR’ı bir mandırada park halinde tespit eden polis, yaptığı aramada hayvan yemi torbalarının içerisinde bir adet Glocak, 2 adet Astra marka toplam 3 silah ve bu silahlara ait 126 mermi buldu. Tutuklanan TIR şoförü Fatih Ağıca ifadesinde yemlerin içerisinde silah olduğunu bilmediğini söyledi.

Hakkında ‘ateşli silah ve patlayıcı madde ithal ve tasarrufu’ suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

3 silah, 126 mermi

Duruşmada olguları aktaran polis, 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 sıralarında Akdeniz köyünde bir mandırada park halinde bulunan TM 249 plakalı TIR’da arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada TIR’ın dorse kısmında hayvan yemlerinin içerisinde bir adet 7.65 mm Glock marka, 2 adet 9 mm Astra marka toplam 3 adet silah ve 126 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis, TIR sürücüsü olan zanlının aynı gün tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını kaydetti.

Güneyle bağlantısı mı var?

Bulunan silahların Balistik İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini kaydeden polis, zanlının tutuklandıktan sonra karakolda sorgulandığı süre zarfında 4 numaranın sürekli olarak whatsapptan kendisini arandığını belirtti.

Polis, zanlıyı sürekli arayan 4 numaradan bir tanesinin Güney Kıbrıs Rum hattına ait olduğunu açıkladı. Zanlının başka suç ortaklarının olabileceğini, silahları kime getirdiğinin araştırıldığını belirten polis, serbest kalması halinde soruşturmayı olumsuz yönde etkileyebileceğini dile getirdi.

Cep telefonu incelemede

Polis memuru, balistik inceleme sonuçlarının beklendiğini, cep telefonu dökümlerinin alınarak inceleneceğini ifade ederek, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ifadesinin ardından zanlının avukatı bazı sorular yöneltti. Polis memuru, sorulan sorular üzerine hayvan yemlerinin Konya’nın Aksaray bölgesinden TIR’a yüklendiğini, Girne Limanı’ndan KKTC’ye ithal edildiğini söyledi. Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, talep edilen 3 günlük süreyi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023, 09:38