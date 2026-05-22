Anlamlı etkinlik

Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği'nin (DİMED) ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel “Bahar Kermesi” dün yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı bahçesinde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen ve tüm halkın davetli olduğu kermes saat 16.00’ya kadar devam etti.

Kermeste, sivil toplum örgütleri, dernekler, esnaf ve sanatçılar tarafından elişi, giysi, yiyecek, bijuteri gibi ürünler satıldı. Kermeste ayrıca KKTC'nin yurtdışı temsilciklerinden yollanan ürünlerin bulunduğu stantlar da yer aldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve eşi Oya Ertuğruloğlu da stantları gezerek, ziyaretçilerle sohbet etti.

DİMED Başkanı ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, her yıl Dışişleri Bakanlığı’nın bahçesinde kermes düzenlediklerini ve kermesin DİMED’in en önemli etkinliklerinden biri olduğunu söyledi.

Oya Ertuğruloğlu kermese katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Özün Yamaç da TAK’a yaptığı açıklamada, kermesin Vakıf yararına yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

