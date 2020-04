Anlamlı mesaj

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs nedeniyle birçok iş yerinin kapanması sonrasında işsiz ve parasız kalan vatandaşlar, yastık altındaki paranın tükendiğini belirterek, bundan sonrası için umutsuz bir bekleyiş içine girdi.

Market alış-verişi sırasında Diyalog’a konuşan vatandaşlar, yardım yapılmaması veya işlerin açılmaması durumunda ay sonunu getiremeyeceklerini ve gıda ihtiyacının artacağını belirtiyor.

Vatandaş ne dedi…?

Emrah Bababuradov

“Şimdilik marketlerde aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Coronavirüs salgını sonrası alışveriş yaptığım markette fiyat artışı gözlemlemedim ancak bazı yerlerde yükseldiğini duyuyorum. Bu zamanda kesinlikle zam yapmak doğru değildir. Coronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar marketlere saldırarak evlerine stok yapma telaşına girdi ancak ben böyle bir düşünceye girmedim. Aradığım her şeyi mademki bulabiliyorum stok yapmaya gerek duymuyorum. Haftada iki kere market alışverişi için evden çıkıyorum. Onun dışında dışarıya çıkmıyorum. Alışverişi genellikle meyve ve sebze ağırlıklı yapıyorum. Şu an iş yerim kapalı olduğu için çalışamıyorum. Param bitmek üzere ve ne yapacağım bilemiyorum.”

Güner Taşkıran

“Marketlerde aradığım her şeyi şimdilik bulabiliyorum. Alışveriş yaparken fiyatları da gözlemliyorum ve virüs salgını çıktı çıkalı bakliyat ve temizlik ürünlerinin fiyatlarının arttığını gözlemledim. Evime çok az kuru bakliyat stoğu yaptım. Turizm sektöründe çalışıyorum ve geçimimi oradan sağlıyordum. Şu an iş yerim kapalı olduğu için kazancım yok. Elimde para da bitmek üzere ve ne yapacağımı bilmiyorum. Önceden bir birikim yapamadım, para bitince ne yapacağımı düşüneceğim. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Osman Genç

“Genelde bir haftalık alışveriş yapıyorum. Günlük ihtiyaçlarımı küçük marketlerden alıyorum. Salgın nedeniyle bazı marketlerde ürünlerin fiyatları çok arttı. Özellikle gıda ürünlerinde ciddi bir artış var ve devletin bu konuda denetimler yapması gerekiyor. Ben gündelikçi işçiyim ve bir aydan fazladır çalışmıyorum. Devlet gündelikçi işçiler için bir tedbir almadı. Önceden üç beş kuruş bir kenara atmıştım onunla geçiniyorum ancak o da bitince ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda bizlerin sesi olduğunuz için Diyalog’a teşekkür ederiz. Umarım sesimizi devlet yetkilileri de duyar ve gündelikçi işçiler için de tedbir alır.”

Bekir Aydın

“Bir haftalık alışverişimi yapabilmek için dışarıya çıktım. Fiyatlarla çok fazla ilgilenmiyorum. İhtiyacım olanı alıp hemen eve dönme çabasındayım. Virüs salgını çıktı çıkalı market fiyatlarının yükseldiğini duyuyorum ve bunun vatandaşa karşı yapılan bir yanlış olduğunu düşünüyorum.

14 Mart itibariyle iş yerim kapalı olduğu için çalışmıyorum. Çalıştığım günleri ödediler ve geçimimi şu an onunla sağlıyorum. Param bitince muhtemelen yardım dağıtan yerlere başvuru yapacağım.”

Murat Yıldır

“Piyasada salgın nedeniyle özellikle meyve ve sebze ürünlerinde artış oldu. Diğer ürünlerde bir artış var mı bilmiyorum çünkü daha önce alışverişi eşim yapıyordu. Makinist olarak çalışıp geçimimi sağlıyordum ancak şu an iş yerim kapalı. Kirada kalıyorum ve tek kişi çalışıyorum çocuğum da var. Elimdeki para bitince kapalılık durumu da devam ederse ne yapacağım bilmiyorum. Kredi kartım var ve şimdilik oradan harcama yapıyorum. Devletin bu konuda da herhangi bir çalışmasını görmedim. Allah herkesin yardımcısı olsun.”

Cuma Berk

“Marketlerde aradığım ve bulamadığım herhangi bir ürün hiç olmadı. Kooperatifte çalışıyorum ve şu ana kadar maaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Marketlerde aradığım ürünleri bulabildiğim için stok yapmadım. Devletin iş yeri kapalı olan çalışanlara vereceği bin 500 lira destek kesinlikle günümüz şartlarında bir aile için yeterli değildir. Onun da ne zaman verileceği belli değil. Erken zamanda bu durumdan kurtulmamız ve herkesin işlerine geri dönmesini diliyorum.”

Musa Suiçmez

“Marketlerde aradığım her şeyi bulduğum için stok yapma ihtiyacı duymadım. Coronavirüs salgınının ilk günlerinde market fiyatları yükselmişti. Şimdilerde bir yükseliş söz konusu değil. Bu süreçte marketlerin çok kar koymadan satışlar yapması gerekiyor.

Devletin de denetimler yaparak fırsatçıları belirlemesi şarttır. İçerisinde bulunduğumuz bu zor zamanlarda devlet vatandaşların ucuz ürün alabilmesini sağlamalıdır. Bir buçuk aydan beri dükkânlarını açamayan ve geliri olmayıp gideri olan birçok küçük esnaf var. Ümit ederim devlet onlar için de bir çalışma yapar.”