Lig oynanarak tamamlansın

K-Pet Süper Lig'in teknik adamları, ligin kalan 8 haftasının oynatılıp oynatılmaması yönünde görüşlerini aktardı.

Bazı teknik adamlar ligin devam etmesi yönünde görüş bildirirken, bazıları ise ligin tamamlanmasının çok zor olduğunu dile getirdi.

Teknik adamlar ayrıca geçtiğimiz hafta ülke gündemine düşen yabancı futbolcu konusunda da düşüncelerini söyledi.

Ali Oraloğlu (Mağusa Türk Gücü): Lig oynanmalıdır

Lig kaldığı yerden devam etmelidir. İster 1 ay isterse 2 ay sonra kalan 8 hafta oynanmalıdır.

Şu an takımda oynayan yabancılar var. Yabancı konusunun sezon sonunda netlik kazanacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz.

Caner Oshan (Doğan Türk Birliği): Oynayarak tamamlamalıyız

Ligler kesinlikle tamamlanmalıdır. Geriye kalan sekiz haftalık dilimi de oynayıp ligi tamamlamalıyız.

Yabancı futbolcu ise bana göre olmamalıdır. Yerli oyuncuların daha fazla şans bulması gerektiği kanaatindeyim.

Ahmet Dedekorkut (Türk Ocağı): Mayıs sonuna kadar başlayacaksak oynayalım

Bu olağanüstü durum biter ve ligler en geç Mayıs sonuna kadar başlarsa tamamlanabilir. Ancak Eylül'e kalacaksa bu hali ile tescil edilmelidir.

Yabancı kesinlikle kaldırılmalıdır.

Hasan Burgaç (Cihangir): Oynanmalı ve kesinlikle tamamlanmalıdır

Ligin geriye kalan 8 haftası oynanmalı ve lig kesinlikle tamamlanmalıdır.

Yabancı oyuncu sayısı ise aynı şekilde kalmalı veya 2'ye indirilmelidir.

Şenol Canbulat (Merit A. Yeşilova): Şartlar uygun olursa oynanmalıdır

Ligimiz şartlar uygunsa tamamlanmalıdır. Yabancılar 3 ile devam edilebilir ama oturulup verilecek maaşlarını hem federasyon hem de kulüpler belirleyip, hiçbir kulübün yıpranmaması adına yabancılara sunulmalıdır. Kabul etmezlerse ona göre tedbir alınmasından yanayım.

Özgü Bayraktar (Yenicami): Lig iptal edilmeli

Lig kesinlikle iptal edilmeli. Mevcut yapı bu durumu kaldıramaz. Yabancı futbolcu sayısı ise önümüzdeki sezon 2 olmalı.

Niyazi Göksun (Küçük Kaymaklı): Bu şekilde oynanması çok zor

Ligin bu şartlarda oynanması çok zor. Tescil veya iptal. Oturup değerlendirme yapılmalı veya başka bir formül ile hiçbir kulübe haksızlık yapılmayacak şekilde düzenleme yapılabilir.

Yabancı ise önümüzdeki sezon olmamalı. Olursa da Süper Lig'de en fazla 1 yabancı olmalı. Birinci Lig'de ise yabancı tamamen kaldırılmadı.

Mehmet Solkanat (Lefke): Mevcut durum tescillensin

Şu saatten sonra motivasyon bitmiş. Herkes korunma derdinde. Futbolu düşünen kaç kişi kaldı ki. Bununla beraber aileler çocuklarını antrenmana veya maça bırakmayabilir. Bence lig şu anki hali ile tescil edilsin. Yani şu andaki durum aynen kalsın ve maçlar iptal edilsin. Hayat normale dönünce yeniden bir yol haritası çizilir.

Yabancı konusunda ise bu sezon 3'ten 2 veya 1'e düşürülmeli, daha sonra ise tamamen kaldırılmalı. Kendi çocuklarımıza sahip çıkalım.

Gökmen Davutoğlu (Baf Ülkü Yurdu): Ligin iptal edilmesi gerekir

Bu aşamada ligin iptal edilmesi gerekir çünkü şu an ülkede önceliğimiz futbol olamaz. Bu salgın hastalık her geçen gün artmaktadır.

Yabancı konusunda ise azalması düşüncesindeyim. Kaldı ki ülkemizin önünde ne UEFA Avrupa Ligi, ne de Şampiyonlar Lig var. Bence yabancı olmalıdır ama bu sayı ikiye düşürülebilir. Daha kaliteli bir lig için en azından Süper Lig’de iki tane yabancı olabilir diye düşünüyorum.

Hakan Sermaye (Göçmenköy): Ligin tamamlanması gerekir

Lig kesinlikle tamamlanmalıdır. 8 hafta oynanmalıdır.

Her zaman yabancı futbolcunun artırılmasından yanayım. Fakat bulunduğumuz durum itibariyle, yabancı futbolcu oynatmaya 1 veya 2 yıl ara verilmesi düşüncesindeyim.

Hüseyin Cantürk (Gönyeli): Ligler tamamlanmalıdır

Lig kesinlikle 8 haftalık maçlar oynanarak tamamlanmalıdır.

Yabancı futbolcu ise kademeli olarak her yıl azaltılmalıdır.

Ahmet Sakallı (Hamitköy): Ligin tamamlanmasını istiyoruz ama…

Ligin tamamlanmasını tabi ki istiyoruz. Ancak ekonomik şartlar buna izin verecek mi bu büyük bir soru işareti.

Yabancıların kalmasını ben istiyorum. Ligimizde kaliteyi artırıyorlar ve ülke futboluna ciddi katkı koyuyorlar ancak bu süreçten sonra ekonomik olarak zor gözüküyor.

İltaç Karayel (Binatlı): Şartlar uygun hale gelirse kesinlikle tamamlanmalıdır

Eğer uygun şartlar yaratılırsa lige kesinlikle kaldığı yerden devam edilmelidir. Ligin iptal edilmesi başarılı olan takımların hakkının yenmesi demektir. Ligi domine eden bir MTG gerçeği var.

Yabancı oyuncunun ise zamanla kademeli olarak düşmesi ve tamamen kaldırılması düşüncesindeyim.

Mehmet Bolkan (Çetinkaya): Ölümler olurken bunu tartışmamız saçma

Bugün bir günde 1200 kişinin öldüğü Amerika, 800 kişinin öldüğü İngiltere, 700 kişinin öldüğü İtalya, 20.000 vaka ve şu anda 1200 ölüm olan Türkiye. Yani başımızda böyle bir konu dururken futbolun tartışılıyor olması kadar saçma bir şey olamaz. Hayatta en önemli şey sağlık.

Mustafa Borataş (Düzkaya): Kurulun kararına bağlı

Sağlık ve bilim kurulunun vereceği karara bağlı olarak tamamlanmalıdır.

Yabancı sayısı ise kademeli olarak azaltılmalıdır.

Kemal Yürekli (Gençlik Gücü): Lig mevcut haliyle tamamlansın

Lig bana göre tescil edilmeli. MTG şampiyon ilan edilsin. Küme düşme olmasın. 1.Lig'den ilk üç sıradaki takımlar Süper Lige yükselsin. Önümüzdeki sezon da 6 takım küme düşsün.

Yabancı tamamen kaldırılmalı.

