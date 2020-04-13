Cep telefonu istiyordu

Girne’de elektronik eşya dükkânından hırsızlık yapmaya kalkışan Joshua Israel Agalah suçüstü yakalandı. İşyerinin kapısını açmaya çalışırken devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanan zanlının sırt çantasında çekiç ve kar maskesi çıktı.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinde Nijerya’daki hasta babasına para göndermek için hırsızlığa kalkıştığını söyledi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Nisan 2020 tarihine saat 01.00 sıralarında bir elektronik eşya dükkanının kapısını açmaya çalıştığı esnada devriye gezen ekipler tarafından yakalandığını söyledi.

Polis, yapılan üst aramasında zanlının sırt çantasında bir adet çekiç ve kar maskesi bulunarak emare alındığını belirtti. Polis memuru amacı cep telefonu çalmak olan zanlının ifadesinde, Nijerya’daki hasta babasının ameliyat masraflarını karşılamak için paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle hırsızlığa kalkıştığını söylediğini aktardı.

Polis, gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, Girne bölgesinde meydana gelen faili meçhul suçlarla bağlantısı olup olmadığının araştırılacağını belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.