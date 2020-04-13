İkisi içici biri satıcı

Suna ERDEN

Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda seyreden şüpheli aracı durduran polis 4 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçta bulunan Mücahit Kocabıyık ile yolcu Mahir Doğan Karışık’ı tutuklayan polis, ifadeler doğrultusunda Cem Derviş Doğu’ya da ulaştı.

Tutuklanan Doğu, güneyden 50 gram uyuşturucu ithal ettiğini, bir kısmını satıp bir kısmını içtiğini itiraf etti.

Tutuklanan 3 zanlı hakkında soruşturma başlatılırken, aranan bir kişi daha olduğu belirtildi.

Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak haklarındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 11 Nisan 2020 tarihinde saat 19.10 sıralarında Serhatköy kavşağında seyreden PE 135 plakalı aracın şüpheli görülmesi üzerine durdurulduğunu söyledi.

Polis, sürücü Mücahit Kocabıyık ile yolcu Mahir Doğan Karışık’ın üzerinde ve araçta arama yapıldığını belirtti.

Polis, Kocabıyık’ın pantolonun cebinde naylona sarılı 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu ifade etti. Mücahit Kocabıyık ile Mahir Doğan Karışık’ın gözaltına alındığı kaydeden polis, zanlıların ifadelerinde uyuşturucu maddeyi Cem Derviş Doğu’dan 800 TL karşılığında satın aldıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, Cem Derviş Doğu’nun da Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis memuru, Doğu’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi şu an aranmakta olan bir şahıs aracılığı ile Nisan ayı içinde Güney Kıbrıs’tan 50 gram olarak ithal ettiğini ve bir kısmını içip bir kısmını da tanımadığı şahıslara verdiğini itiraf ettiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.