Sanatçı Rakhimov, Covid 19’a karşı mücadeleyi tuvale resmetti

Sanatçı Rakhimov, Covid 19’a karşı mücadeleyi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için tuvale resmetti

Sanatçılar tarafından farkındalık yaratmak ve dünya genelinde yeni tip Coronavirüse (Covid-19) karşı verilen mücadeleye destek vermek üzere binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler ve seramiklere sanat işlenmeye devam ediyor

Verilen bilgiye göre sanatçı Abdukodir Rakhimov ise, dünya geneline yayılan Covid-19’a karşı verilen mücadeleye destek belirtmek ve uyarılara dikkat çekmek için sanatını tuvale yansıttı.

Sanatçı Rakhimov, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte çağrılara ve uyarılara uymamız gerektiğini belirterek sağlıklı kalabilmek için evde kalın dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, seramik veya grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.