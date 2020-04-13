İşçi koğuşu karıştı

Bafra’da işçi koğuşunda çıkan kavgada Mohammad Haras Meea tutuklandı, Rakıb Serder yaralandı. Mohammad Haras Meea’nın kendisine çay vermediği gerekçesi ile bardakla Rakıb Serder’i kulağından yaraladığı belirtildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Rakıb Serder’in tedavisi sürerken, Mohammad Haras Meea dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olayı aktaran polis, olayın 11 Nisan 2020 tarihinde saat 18.30 sıralarında Bafra’da, bir inşaat şirketine ait şantiyede meydana geldiğini söyledi.

Polis, Mohammad Haras Meea’nın, kendisine çay vermediği gerekçesi ile çay bardağını Rakıb Serder’in sağ kulak arkasına kasten vurup, ciddi şekilde darp ettikten sonra yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Polis memuru, olayın ardından zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının, 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi.