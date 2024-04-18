Hükümet sağlığa  önem veriyor

Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi için ilerleyen günlerde ihaleye çıkılacağını, Girne’nin yıl sonu yeni hastanesine kavuşacağını, Lapta ve Değirmenlik halkı için yeni sağlık ocağı yapılacağını kaydetti.

Hükümet olarak sağlığa önem verdiklerinin altını çizen Başbakan Üstel, sağlık merkezleri için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Başbakan Üstel’e, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer de eşlik etti.

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği heyetini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İnsan sağlığı konusunun hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğine vurgu yapan Başbakan Üstel, kanser denildiği zaman durup bir düşünülmesi ve bu hastalığı yaşayan insanların bir adım ileriye götürülmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. Üstel, “Bizler hükümet olarak insanlarımızın bir an önce şifa bulmaları açısından elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Hükümet olarak gereken gayreti göstermeye çalışırken, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin gösterdiği eforun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Üstel, Derneğin, kurulduğu günden itibaren hükümetlerle iş birliği içerisinde çalışmalar yaptığını kaydederek, Derneği emeklerinden dolayı tebrik etti.

Kocaismail, sıkıntıları aktardı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, “Başbakanımız Ünal Üstel’in sıkıntılarımızı dinlemek için biz talep etmeden Derneğimize randevu vermesi, bizler için o kadar anlamlıydı ki hakikaten sevildiğimizi ve yanımızda olunduğunu hissettirdi ve bizlere güç kattı” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yıllardır yaşadığı ve çözüme kavuşmayan birçok sorununu çözüme kavuşturan Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Kocaismail, şunları belirtti:

“Özellikle pandemi sürecinde ve deprem sonrasındaki dönemde Dernek olarak ödemelerin altından kalkmakta zorluk yaşadık. Fakat hükümetimizin sağladığı destekle bu zor durumun altından kalkabildik.”