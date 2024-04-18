Büyük beğeni topladı

Altın Palmiye Ödülleri'nde 2021 yılında "En İyi Tiyatro Oyunu" ödülünü kazanan "Etekler ve Pantolonlar" oyunu, önceki akşam Çatalköy - Erol Avgören Kültür Merkezi’nde sahnelendi. Oyun, seyirci tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Mine Artu'nun kaleme aldığı, Yönetmen Serkan Budak'ın yönettiği, ünlü oyuncular Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç tarafından sahnelenen müzikli komedi "Etekler ve Pantolonlar", ZAYDER ve Çatalköy Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte tiyatro severler ile buluştu.

Çatalköy - Erol Avgören Kültür Merkezi’nde saat 20.30’da sahnelenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İzleyicileri kahkahalara boğan ve büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Çatalköy Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok oyunculara performansları için teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Başkan Ceyhun Kırok, tiyatro severlerden tam not alan oyunun sahnelenmesine katkıda bulunanları tebrik ederek, “ "Etekler ve Pantolonlar" isimli tiyatro oyununu keyifle izledik. Böylesine güzel bir oyunda emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

