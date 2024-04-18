Kültürel değerleri yansıtıyor

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, "KKTC’de Sürdürülebilir Kültürel Miras Paneli” ve “El Sanatları Sergisi” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, açılış konuşmasında, kültürel değerlerin çok büyük bir zenginlik olduğuna vurgu yaptı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ev sahipliğinde Dünya Barış Üniversitesi, Sürekli Eğitim ve Araştırma, Turizm Araştırma, Geliştirme ve Uygulamaları Merkezi’nin düzenlediği “KKTC’de Sürdürülebilir Kültürel Miras Paneli” ile Halk Sanatları Vakfı (HASDER), iş birliğiyle KKTC’ye özgü “El Sanatları Sergisi”nin açılışı, Yunus Emre Enstitüsü’nde dün gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, kültürel mirasın aynı toplumdaki insanların ortak geçmişlerini anlatan, tarihi birikimlerini ortaya koyan, soyut ve somut olmak üzere sadece üzerinde bulunduğu toplum ve gelecek kuşakları için değil, tüm insanlık için anlam ifade eden bir zenginlik olduğunu belirtti.

Kıbrıs tarihi ve kültürünün de oldukça zengin olduğunu ifade eden Tatar, “Fakat bunun sürdürülebilmesi, korunması çok önemli. Ülkemizde bu tarihi birikimin mirasının yeteri kadar korunduğundan, açıkçası emin değilim” şeklinde konuştu.

Dikmen: Kültür, beka sorunudur

Dünya Barış Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen de konuşmasında, sürdürülebilirliğin son zamanlarda çok önemli olduğuna vurgu yaptı, bir siyaset bilimci ve sosyolog olarak iki kavrama dikkat çekti.

“Kültür, beka sorunudur” diye konuşan Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen, çocuklara, mirasa sahip çıkarak sürdürülebilir bir kültür, turizm ve yaşam tarzı aktarmaktan daha değerli bir şeyin olmadığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi.

Yrd. Doç. Dr. Elif Şenyücel’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Kültürel Miras Teknik Komitesi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Koordinatör Yardımcısı Ali Tuncay, Halk Sanatları Vakfı (HASDER) Başkanı Kani Kanol ve Seramik Sanatçısı Ayhatun Ateşin, konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin ardından, "El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra bitkisel örücülük atölyesinin sesta-sepet performansı izlendi ve KKTC’nin geleneksel lezzetlerinden ikram yapıldı.