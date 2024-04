Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi bir partiden ziyade bir zihniyetin yönettiğini kaydederek, “2024 yılında bu zihniyetten kurtulmalıyız. Toplumsal muhalefeti bu karar etrafında toplamak gerekiyor” dedi.

Toplumun mutsuz olduğunu, hükümet edenlerin ülkeyi yönetmek gibi bir gaileye sahip olmadığını savunan Erhürman, “Olayın ciddiyetinin farkındaysak, şikayetçi olmakta samimiysek, sadece bugünden değil, çocuklarımızdan çaldığımızın farkındaysak, birbirimizle didişme zamanımızın olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

“Kalabalığın içinde yoklaşıyoruz”

Talebi artık Kıbrıslı Türklerin belirlemediğini söyleyen Erhürman, şunları ifade etti:

“Bizim refah seviyemiz her gün daha da aşağıya gidiyor. Yoksullaşıyoruz, kalabalığın içinde yoklaşıyoruz. Her alanda kaos üretiyorlar. Hem işe yaramıyorlar hem kaos yaratıyorlar. Karar nettir, bizim bu zihniyetten kurtulmamız gerekir. Biz gereğini yapmak üzere yoldayız. Herkes de şikayetinde samimiyse, gereğini yapması lazım.”

Geçersiz diplomaların bir an önce tespit edilip iptal edilmesi gerektiğini söyleyen Erhürman, kavramları birbirinden ayırmak gerektiğine işaret etti.

Güzelyurt’taki üniversiteye polisin girdiğini ve “geçersiz diploma” kavramının artık kullanılamayacağını söyleyen Erhürman, bütün suç tanımlarını zaten polisin yapacağını belirtti.

“Geçersizliğin üstüne bir suç var mıdır, polis hepsini tanımlayacak” diyen Erhürman, bütün üniversitelerin üzerindeki kara bulutların nasıl temizleneceği konusunun temel mesele olduğunu vurguladı.

YÖDAK’ın devreye girip yapılacak çalışmalarla geçersiz diplomaların tespitini yapması gerektiğini belirten Erhürman, kamuoyunda “Güzelyurt’taki soruşturmanın üstünün örtüleceği” konusunda bir endişe olduğunu aktardı.

Diğer üniversitelerle ilgili de denetimlerin hızlıca yapılması gerektiğini kaydeden Erhürman, “bu alanı bir an önce temizleyelim” önerisini en baştan beri yaptıklarını anımsattı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün doyurucu bir açıklama yapması gerektiğine işaret eden Erhürman, söz konusu açıklamayla kamuoyundaki algının dağıtılabileceğini ifade etti. YÖDAK’ın da “biz bu denetimleri başlattık” açıklamasını yapması gerektiğini söyleyen Erhürman, diğer üniversitelerdeki denetimler konusuna da işaret etti.

“Aldığımız para artıyor, mal ve hizmet sayısı ise azalıyor”

Piyasanın, güneyden gelenlerin alım gücü üzerinden fiyatlandığını de söyleyen Tufan Erhürman, “Sigaraya gelen 6 TL’lik zam da öyle. Benzinin fiyatı belirlenirken de güneyden gelenlerin alım gücü üzerinden belirleniyor” dedi.

Planlamayı doğru yapmadan karar üretilemeyeceğinin altını çizen Erhürman, hayat pahalılığının dört ayda bir verileceğini konusuna da değinerek alınan kararların alım gücünü koruyan kararlar olmadığını belirtti.

“BM Güvenlik Konseyi kararları net”

Kıbrıs konusuna da değinen CTP Genel Başkanı Ehürman, “Bu ülkede bir çözüm olacaksa, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon olacağı çok açıktır” dedi.

Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarında da bunun net olduğunu dile getirdi.