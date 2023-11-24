Korku ve panik yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde art arda deprem meydana geldi. Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, saat 17.46'da 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Battalgazi'deki ilk depremin ardından saat 17.49'da 4,7 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Depremin, 6,36 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını bildirdi.

Çevre illerden hissedildi

Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Merkez Battalgazi ilçesinde 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, " Akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023, 09:56