Arıklı bizimle

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi Yüksek İstişare Kurulu adını verdiği toplantısında, hükümetten çekilme yönünde tavsiye kararı almasıyla ilgili açıklamaların partinin kendisini ilgilendirdiğini, parti başkanı Erhan Arıklı'nın kendileriyle hükümet etmeye devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, Yeniden Doğuş Partisi'nin yaptığı açıklamaların kendilerini bağladığını, partinin kendi meselesi olduğunu belirterek, parti başkanı Erhan Arıklı'nın kendileriyle hükümet etmeye devam ettiğini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi'nin iktidara geldiği günden beri ülkedeki sorunları çözdüğünü ve çözmeye devam edeceğini belirten Üstel, daha önceki hükümetlerin yapmayı planladığı, yapamadığı veya yapmadığı her şeyi UBP'nin yaptığını ifade etti.

UBP'nin tek gailesinin halkın refah seviyesini yükseltmek olduğuna değinen Üstel, “Güzelyurt Hastanesi 2015'ten beri bekliyor, her gelen Sağlık Bakanı bir şeyler yaptı fakat biz hastaneyi tamamlıyoruz” dedi.

KDV'lerin sıfıra indirilmesini de Ulusal Birlik Partisi'nin sağladığını ifade eden Üstel, pandemi döneminde piyasayı ucuzlatmak adına KDV'leri sıfırladıklarını hatırlattı.

KDV'lerin sıfıra indirilmesinin tüketiciye iyi bir yansıması olmadığına dikkat çeken Üstel, bu konuda tekrardan düzenleme yoluna gideceklerini duyurdu.

Hayat pahalılığı konusunun askıya alındığını ve şu anda sendikalarla bir değerlendirme yapıldığını belirten Başbakan Üstel, “Görüşmelerden sonra konuyla ilgili gelişmeleri milletvekillerimize sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Kuzey'den Güney'e geçiş kapılarıyla ilgili de konuşan Üstel, Haspolat kapısını açmak için projelendirme çalışmalarının yapıldığını, Güney Kıbrıs hükümetinin de açma kararı alması halinde çalışmaların başlatılacağının altını çizdi.

Hükümet kurulduğu günden beridir yaptıklarının ortada olduğunu kaydeden Üstel, Ercan Havalimanı'nı açtıklarını, birçok yolları tamamladıklarını belirtti.

Ertuğruloğlu’nun kapı açılmasına karşı olduğunun söylenmesi üzerine Üstel, “Bu onun şahsi görüşüdür.” dedi.

