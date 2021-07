Aşılılara PCR zorunluluğu iptal

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, yaşanan sıkıntıları dikkate alarak çift aşılı kişilerin, kapalı alanlara girerken PCR veya Antijen testi yapmalarına ilişkin kararı iptal etti.

Karar, büyük bir memnuniyet yaratırken, aşılamanın hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Sağlık Üst Kurulu ‘Kırmızı” renk kodlu ülkeler arasında yer alan İngiltere’den gelecek aşılı kişilerin, 29 Temmuz tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceğini de açıkladı. Kurul 29 Temmuz’da yeni bir değerlendirme yapacak.

Aşı varsa test istenmeyecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yeni Coronavirüs tedbirleri açıklandı. Üst Komite, geçtiğimiz hafta almış olduğu karar kapsamında kapalı mekanlara girişlerde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR ve antijen testi zorunluluğu getirmişti. Karar PCR merkezlerinde yoğunluğa neden olması sebebiyle revize edilerek, aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmamasına karar verildi.

Girişlerde aşısız kişilerden antijen veya PCR testi isteyecek olan sektörler ise şöyle:

1. Otel/casino

2. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanları

3. Bar ve Clublar

4. Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanları

5. İnternet kafeler

6. Bet ofisler

7. Gece Kulüpleri

8. Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterileri

9. Sinema salonları

10. Kapalı ve açık spor salonları

11. Yüzme havuzları

12. Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakaları

13. Açık alanlarda yapılacak müsabakalar

14. Kapalı spor salonları (fitness, bireysel)

15. Lunapark, tombala vb. etkinlikler

16. Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinlikler

17. İbadethaneler



İşte alınan kararlar

Ülke renklerine göre uygulanacak kurallar

Koyu kırmızı;

• Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

• KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir

Kırmızı;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 3 Gün Karantina

Not: İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 29.07.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

• Aşısız;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.



• 7 Gün karantina



Turuncu;

• Aşılı veya hastalığı geçirmiş;

• Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

• Karantinasız giriş



• AŞISIZ;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

• 5 Gün karantina.

Yeşil;

• AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

• Kısıtlama yok.



• AŞISIZ;

• Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Gri;

• Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Genel kurallar;

• Aşılı kişi:

Aşı programını tamamlamış.



• Sinovac : 2DOZ

• Biontech: 2 DOZ

• Sinopharm: 2 DOZ

• Comirnaty (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

• Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

• Covid-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

• Sputnik v: 2 DOZ

• Moderna: 2 DOZ



• Kişiler yukarıda belirtilen aşılardan iki dozunu farklı aşı ile olmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

• Covid-19 hastalığını geçirmiş ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin 1 doz RAPEL aşı yaptırmaları halinde aşılı kişi olarak değerlendirilecektir.

• Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. Bu kişiler aşılı kişi kapsamında değerlendirilecektir.



• 18 yaş altı çocuklar aşılı ve yukarıda tanımda hastalığı geçirmiş ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

• Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.



• Delta varyantının tüm ülkelerde yayılım göstermesi nedeni ile ülkemize gelecek kişilere aşılı olup olmadığına bakılmaksızın tüm giriş kapılarında Covid-19 testleri uygulanabilir. Bu uygulamadan Yeşil Renk ülkelerden gelen kişiler muaf olacaktır.



Delta varyantı olan ülkeler

• “DELTA” Varyantı DSÖ tarafından “endişe uyandıran varyantlar (“Variant of Concern”; VOC)” olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu varyantlar;



• Bulaşıcılığı artmış veya COVID-19 epidemiyolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek varyantlar

• Hastalandırıcılık özelliği artmış olabilecek ya da klinik tabloda değişikliğe yol açabilecek varyantlar veya



• Halk sağlığı önlemlerinin etkinliğini azaltan ya da mevcut tanı testlerinin, aşı veya ilaçların etkinliğini azaltabilecek varyantlar; olarak tanımlanırlar.



Ada içi sınır geçiş kuralları

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2: 7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler(Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

" Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Güney Kıbrıs’a giden kişiler 10 gün süre ile güneyde bulunmaları halinde, koyu kırmızı ülkeler hariç, ada içi geçiş kuralına haiz olacaklardır.

Ülkemize güneyden otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.

Turizm

*Charter seferler ile bileklik uygulaması tabii tutulmak koşuluyla 4 gece 5 günlük kapalı otel turizmi yapacak oteller, hazırlanan taahhütnameleri imzalamak zorundadırlar. Bu oteller ne konaklamak amacıyla ne de otel içerisinde bulunan restoran,cafe,plaj v.b. alanları kullandırmak amacıyla dışardan müşteri (yerel veya turist) kesinlikle kabul etmeyecektir. Charter seferlerinin 5 günden uzun düzenlenmesi durumunda bu seferlerdeki kişilerin 5. Gün testlerini yinelemeleri gerekmektedir. Kapalı otel turizmine girmek isteyen ve tarifeli uçak ile gelecek çift aşılı kişilerin el bilekliği ile kapalı otel turizmi yapan otellere gidebilirler

*Bu kapsamda kapalı otel turizm için haftada azami 14 uçuş düzenlenmesi uygun görülmüştür. Ayrıca Kurban Bayramı dolayısı ile düzenlenmesi talep edilen ek charter seferler Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi olacaktır.

*Otel çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Otel çalışanları müşteriler ayrıldıktan 2 gün sonra yaptıracakları PCR testlerinin negatif olmasına mütakip otelden ayrılabileceklerdir. Tedarikçiler ise otel içerisinde bulunan kişiler ile hiçbir şekilde temas etmeden malzeme temini yapacaklarıdır.

*Charter seferler ile KKTC vatandaşlarının gelmesi yasaktır. (Ancak çift uyruklu vatandaşlar ikamet adresinin başka bir ülkede olması ve ibrazı ile girebilirler. Bu kişiler belirtilen kurallara uymadıkları takdirde merkezi karantinaya alınacaklardır).

*Yerel turizm yapmak isteyen oteller hazırlanan taahhütnameleri imzalayacak ve belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet vereceklerdir. Otellerde görev yapan kişiler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Yerel Turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamazlar ve karantina oteli olarak kullanılamazlar.



*Otele/casinoya giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır.Otel restorantlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görülmüştür. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.



Restoranlar

*Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin paket servisleri ile dış mekanları ve kapalı alanlarına ise azami üçte birinin kullanımına devam edilecektir. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin açık alanlarında canlı müzik yapılabilecektir. Canlı müzik yapacak müzisyenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhüt formu imzalatılacaktır.



*Bar ve Clublar dış mekanlarını ve kapalı alanlarının azami üçte birinin kullanmak koşuluyla faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Açık alanlarının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecektir. Bu sektörlerin kapalı ve açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.



*Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin dış mekanları ve kapalı alanlarının ise azami üçte birinin kullanılacaktır. Masalar arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Kapalı alana kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.



*Marketlerde, perakende ve mağazacılık hizmetlerinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Tedarik zincirinde görev yapan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.



*İşçi yatı evlerinin pandemi kuralları kapsamında sosyal mesafe ve iyi havalanan yerler olması gerekmektedir. Ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat edilecektir. İşçi yatı evlerinde kalan kişiler her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.



*Ülkemizde üretim faaliyeti gösteren fabrikalarda görev yapan personel her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.



*İnternet kafelere giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak ve kişiler bilgisayarları azami 2 saat kullanabileceklerdir. Kapalı alana kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi ve maske takmaları zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takacak, her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacaktır.



*Bet ofisler hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir.

*Gece kulüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecektir. Kabul edilen müşterilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunlu olup, her 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir.