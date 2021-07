‘İş yapamıyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Ülke genelinde neredeyse her gün belirli aralıklarla yapılan elektrik kesintileri Lefkoşa’nın tarihi çarşısı Arasta’da faaliyet gösteren esnafı bıktırdı.

Pandemi nedeniyle sekteye uğrayan işlerini toparlamaya çalışan esnaf elektrik kesintileri nedeniyle mağdur oluyor. Günde 2-3 saat elektrik kesintisine maruz kalan Arasta esnafı “Kapalılık sürecinde yaşadığımız zararları toparlamaya çalışıyoruz ancak kesilen elektrikler nedeniyle dükkânlarımıza sıcaktan girilmiyor. Alışverişe gelen müşteriler içerisi sıcak olduğu için geri dönüp kaçıyor” şeklinde konuştu.

Diyalog’a konuşan esnaf, kesintilere çözüm bulunmasını istedi.

Ne dediler…?

Hatice Yorgozlu

“Elektrik kesintileri nedeniyle çok sıkıntı yaşıyoruz. Son bir buçuk aydır her gün en az 3 saat elektrikler kesiliyor. İşkence içinde bir hayat yaşıyoruz. Sabah kalkıp işe gelmek istemiyorum. Kurumu arayıp bilgi almak istediğimde arıza gideren bir ekibin olduğu ve beklememiz gerektiği söyleniyor. Elektronik cihazlarımız bozulmaya başladı. Klimalar için sık sık tamirci çağırmak zorunda kalıyoruz. 10 Euro’luk satış yaptım ancak post cihazı çalışmadığı için müşterim almaktan vazgeçip gitti. Bunun bir çaresi olmalı. Kapalılık sürecinde büyük zarar yaşadık ve onları toparlamaya çalışırken bir de bu kesintilerle karşı karşıya kaldık. Hatlar eski olduğu için kaldırmıyor ve yenilenmesi gerektiği söyleniyor. Kesinti olduğunda ya oturup gelmesini bekliyoruz ya da kapatıp eve gidiyoruz. Buna bir çözüm üretilmesini bekliyoruz.”

Cemaliye Bağcıoğluları

“Piyasa pandemi nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadı ve şimdi işlerimizin toparlanması için bir fırsatımız oldu ancak bu kez de elektrik kesintileri ile karşı karşıyayız. Alışverişe gelen müşteriler elektrik olmaması nedeniyle dükkânlarımıza girmiyor, girenler de çok sıcak olduğu için sonra geliriz diyerek geri gidiyor. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz ancak düzgün bir hizmet alamıyoruz. Dükkâna girecek üç tane müşteri var onları da elektrik kesintileri nedeniyle kaybediyoruz. Bir an önce bir çözüm getirsinler. Hemen her gün 2-3 saat kesinti ile karşı karşıya kalıyoruz ve usandık. Yetkili kişiler artık bu işe bir çözüm üretmeli.”

Raif Ertingül

“Sık sık elektrik kesintileri ile karşılaşıyoruz ve bıkkınlık verdi. En sıcak saatlerde 2-3 saat kesinti yaşıyoruz. Elektrik kesintisi nedeniyle klimaları açamadığımız için iş yerlerimizin içi çok sıcak oluyor ve insanlar dükkânlarımıza girmek istemiyor. Elektrik kesintileri bizlerin resmen can çekişmemize neden oluyor. Kurumu arıyoruz ancak ilgili kimseye ulaşamıyoruz. Elektrik faturalarımızı düzenli olarak ödüyoruz ancak kaliteli bir hizmet alamıyoruz. Bu pandemi sürecinde çok büyük kayıplarımız oldu ve onları toparlamaya çalışırken kesintilerle gelen müşteriler de geri kaçıyor. 2021 yılındayız ancak şehrin göbeği adeta bir köy gibi kesintilere maruz kalıyor. Her elektrik kesintisi esnafa da vatandaşa da büyük zarar olsa da idare edenlerin keyfine göre yaşıyoruz.”

Zahide Baran

“Yapılan elektrik kesintileri nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşanan kesintilerden gerçekten usandık. Pandemiden kalan borçları toparlamaya çalışırken şimdi de elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Dükkânların içerisi çok sıcak oluyor ve gelen müşteriler de geri kaçıyor. İşlerimiz olumsuz yönde etkileniyor ve günde 2-3 saat yapılan kesinti için çözüm üretilmesini bekliyoruz. İnsanlar uzun bir süre sonra yeniden buraya gelmeye başlamışken şimdi de elektrik kurumu tarafından mağdur ediliyoruz."