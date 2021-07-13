Can kaybı yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 118, Güney Kıbrıs’ta 832 yeni vaka belirlendi, her iki kesimde can kaybı olmadı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan 24 bin 741 testle 108'i yerel 118 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı. Yerel vakaların 36’sı Lefkoşa, 53’ü Girne, 10’u Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 2’si Lefke ve 6’sı İskele’den.

1 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Yerel vakaların yerleşim bölgelerinee göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-1/ Göçmenköy-4/ Düzova-3 / Yenicami-1 /Surlariçi-2/ Hamitköy-7 / Yenişehir-2/ Meriç-1/ Metehan-2/ Gönyeli-4 / K.Kaymaklı-4 / Ortaköy-2 / Gelibolu-1; Girne Merkez-24 / Doğanköy-2 / Karaoğlanoğlu-3 / Çatalköy-2 / Yukarı Girne-1/ Erdemli-1/ Şirinevler-1/ Ozanköy-3 / Esentepe-1/ Zeytinlik-2/ Alsancak-10/ Lapta-2/ Taşkent-1; Gazimağusa Merkez-4 / Çanakkale-1/ Piyale Paşa-1/ Yeniboğaziçi-1/ Alaniçi-1/ Baykal-2; İskele Yeşilköy-1/ Bahçeler-1/ Yenierenköy-1/ Mersinlik-1/ Aygün-1/ Kuzucuk-1; Güzelyurt Zümrütköy-1; Lefke Merkez-1/ Yeşilyurt -1.

Covid-19 genel durumu

Yapılan toplam test sayısı 1 621 722. Toplam vaka sayısı 9184. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 8120. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1028. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 59. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 880. Tetkikleri devam eden vaka sayısı 88. Toplam kaybedilen hasta sayısı 36. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1. Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 4797. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 380. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 941. Takip edilen toplam bileklik sayısı 2866. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 23.649.



Güneyde 59 bin aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 59 bin 764 testle 832 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre, can kaybı yaşanmadı ancak toplam vaka sayısı 85 bin 104’e yükseldi.

Hastanelerde tedavi gören hasta sayısının 153, bunların 40 tanesinin ise durumunun ciddi olduğu belirtildi.