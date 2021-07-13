Akaryakıta bir zam daha

Suna ERDEN

Bakanlar Kurulu, akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yaptı. Akaryakıta gelen yeni zam, Resmi Gazete’de yayınladı. Kurşunsuz benzin 7,09’dan 7,60’a, Euro Dizel ise 6, 52’de 6, 91 liraya yükseldi. Zam kararı gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Son artış mayıs ayından bu yana yapılan 4’üncü zam olurken, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, dünya piyasasında petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle akaryakıt fiyatlarının arttığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Aşıkoğlu, “Dünya genelinde petrolde bir artış söz konusu. Sadece petrol değil gıda fiyatları da oldukça zamlandı” dedi. Aşıkoğlu, Fiyat İstikrar Fonu'nda kaynak olmadığı için zammı yansıtmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fona kaynak aktaran kalemler kesildiği için birikim olmadı. Eğer fonda arzu edilen derinlik olsaydı akaryakıta zam olmayacaktı. Ancak zam yapılması kaçınılmaz oldu. Aslında bu hükümetin değil dünya piyasasının içerisinde olduğu durumun yansımasıdır. Biz bu yansımanın olmaması için çalıştık ama kaynak olmadığı için durduramadık.

Bu nedende Fiyat İstikrar Fonu'na gelir aktaracak kalemlerin oluşması için iki önerge hazırladık. Bu önergeler Bakanlar Kurulu’nda görüşülüyor. Eğer kabul edilirse fonda arzu edilen kaynak oluşacak.

Aşıkoğlu, elektriğe zam konusunun gündemde olmadığını ifade ederek, “Bir ay sonra ne olur bilemem. Ancak elektriğe zam gelmeyecek” dedi. Aşıkoğlu, daha kalıcı ve yararlı planlamalar yapılması gerektiğini, bunun için de en az 5 yıl görevde kalacak bir hükümet olması gerektiğini sözlerine ekledi.



Akaryakıt fiyatları

Eski Yeni

98 oktan kurşunsuz benzin: 7,09 7.60

95 oktan kurşunsuz benzin: 6,96 7.45

Euro dizel: 6,52 6,91

Gazyağı: 6,37 6.67

Bakanlar Kurulu, 7 Mayıs, 28 Mayıs ve 21 Haziran tarihlerinde akaryakıta zam yapmıştı.