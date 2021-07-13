6 yıl sonra tutuklandı

Lefkoşa’da 5 yılı aşkın süre önce meydana gelen bıçaklama olayıyla ilgili aranan Emrah Aslan, ülkeye giriş yaparken gözaltına alındı.

Zanlı salgın tedbirleri kapsamında 7 gün karantinada bekletildikten sonra dün mahkemeye çıkarıldı. Olay tarihinde ülkede turist olarak bulunan zanlının, bir eğlence mekânında güvenlik görevlisini bıçakladığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, bıçaklama olayının 27 Aralık 2015 tarihinde saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da, Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânında meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının arkadaşı Ziyafettin Akgün'ün mekândan çıkarmak isteyen güvenlik görevlilerinden Eren Gören'i bıçakladığını aktardı. Zanlının, bıçağı Gören’in sol bacağına bir kez sokup çıkarmak sureti ile vahim şekilde yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydeden polis, 3 Temmuz 2021 tarihinde adaya giriş yaparken tutuklandığını açıkladı.

Zanlının öncelikle 7 gün karantinada beklediğini belirten polis, soruşturmanın yeniden canlandığını ifade etti.

Polis memuru, alınması gereken ifadeler ve şikayetçi ile tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.