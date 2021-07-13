Suna ERDEN

Lefkoşa’da tartıştığı eşi A.K’yi (39) darp ettiğini iddia edilen Arif Akkurt, şikâyet üzerine tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada darp olayının mutfakta başladığı, tuvalette sürdüğü, yatak odasında son bulduğu açıklandı.

Zanlının ilk evliliğinden olan oğluna yemek ayırmasına karıştığı için eşinin saçlarını çektiği, yüzüne tokat attığı, karnını yumrukladığı iddia edildi. Zanlının ayrıca “Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm" diyerek, eşini tehdit ettiği de açıklandı. Zanlının eşine karşı daha önce de birçok kez darp suçu işlediği belirtildi.

Olayın 7 yaşındaki çiftin çocuklarının gözü önünde gerçekleştiği belirtildi.

Mutfakta başladı, yatak odasında son buldu

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 11 Temmuz 2021 tarihinde saat 22.30 sıralarında Göçmenköy'de bulunan ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde üvey oğluna yemek ayırmasını istemediği gerekçesiyle eşi A.A.’nın (39) ensesini tutarak tuvalete götürdüğünü söyledi. Polis, zanlının burada eşinin boğazını sıktığını, saçlarını çektiğini, daha sonra yatak odasına götürdüğünü ifade etti. Polis, zanlının yatak odasında eşinin saçlarını çekmeye devam ettiğini, yüzüne tokat attığını, karnına yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının eşine hitaben "Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm" demek suretiyle tehdit ettiğini, cep telefonunu yere atıp kırılmasına neden olduğunu ifade etti.

Polis, zanlının 7 yaşındaki kızının yaşanan olayları anlattığını ve eşinin ifadesiyle örtüştüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, yine Arif Akkurt'un 20 Haziran 2020 tarihinde de ciddi darp suçuyla ilgili mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandığı bilgisini verdi.

Polis, 2020 yılındaki teminat şartında zanlının izinsiz Haspolat Belediye Evleri 8 Blok D-2 dışına çıkmaması yönünde emir verildiğini ancak buna uymayarak bölge dışına çıkarak eşi ile yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının eşine karşı birçok benzer şiddet suçu işlediğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının eşine karşı birçok benzer darp suçu olduğunu ve olayların 7 yaşındaki çocuğun önünde yaşandığını belirterek, bir ayı aşmamak üzere cezaevinde kalmasına emir verdi.