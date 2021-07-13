Dumanlar her yere yayıldı

Ercan Havaalanı yakınlarında dün çöp ve molozların atılı olduğu alanda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın, havaalanının telli alanı içerisine de sıçradı. Dumanlar havaalanın içerisine kadar gelirken, kısa süreli panik yaşandı. Yangına itfaiye ekipleri, Değirmenlik Belediyesi'ne ait tankerler ve bölgede bulunan iş makineleriyle müdahale edildi.

Yangın sonucu yaklaşık 30 dönümlük alandaki kuru otlar ile telli alan dışında yaklaşık 5 dönümlük alandaki çöp ve molozlarla kuru otlar yandı.

Yangın kontrol altına alınırken, uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.

Paşaköy ve Gayretköy’de de yangın çıktı

Paşaköy çöplük mevkiinde önceki gün saat 15.30 sıralarında meydana gelen yangının araziye sıçraması sonucu 20 dönüm anız ve 8 adet rulo balya tamamen yanarak, zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gayretköy’de ise Dere Sokak üzerinde önceki gün saat 16.30 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, Mehmet Gül’e ait 2 tonluk plastik su deposu, 2 adet çam ağacı, 4 adet limon ağacı, 1 adet muz ağacı, 1 adet zeytin ağacı, 1 adet ceviz ağacı, 1 adet incir fidanı kısmen, 1 adet zeytin ağacı ve yığın halinde kesilmiş odun tamamen yanarak, zarar gördü.