Yedidalga’da anlamlı etkinlik

Mustafa ERKAN

Altı yıl önce hayatını kaybeden Arda Erkan için her yıl düzenlenen kite sörf etkinliğinin 7’incisi Yedidalga- Heaven Surf House’da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Arda, Yedidalga- Heaven Surf House’da anıldı. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde Heaven Surf Club desteğiyle gerçekleştirilen ve uyuşturucu sorununa dikkat çekerek toplumsal duyarlılığı artırmak ve gençleri spora yönelterek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, genç yaşta hayatını kaybeden Arda için sörf yapıldı.

Tüm kite-sörfçüler Arda’yı mavinin sonsuzluğunda selamlamak ve uyuşturucu ile mücadeleye bir katkı koymaları için bir araya gelerek, rüzgar sörfleriyle derin maviliklere doğru süzüldü ve Arda’ya sevgilerini gönderdi. Etkinlik sonunda tüm kite sörf sporcularına ve katkı koyanlara ailesi tarafından Arda anısına sertifika ve madalyaları takdim edildi.