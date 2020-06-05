“Kapılar hemen açılmalı”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Güney Kıbrıs’ta çalışan emekçilerin ekmek derdinde olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs’la Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının açılmasını talepPartiden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in, iki toplumlu sağlık komitesiyle istişare içerisinde gerekli kararı almaları çağrısında bulunan İzcan, “Sermaye sahipleri ve onların siyasi temsilcileri, fakirin halinden anlamamaktadır” dedi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla siyasi polemik yaratma peşinde olduğunu, geçişler konusunda yetki kavgasına tutuşarak süreci engellediğini iddia eden İzcan, “Keçi can derdiyle uğraşırken, kasapsa yağ derdinde” dedi.

Gerekli önlemleri alarak, korona virüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğini kaydeden İzcan, korona virüs ve onun gibi hastalıklar tüm dünyadan yok olmadan, insanlığın rahat ve huzura ermeyeceğini belirtti.