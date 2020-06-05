Şampiyon engelliler ödüllendirildi

Başbakan Tatar, Başbakan Ersin Tatar Türkiye Birinci Ligi’nde namağlup şampiyonluğu elde ederek Süper Lige yükselen KKTC Engelliler Federasyonu tekerlekli sandalye basketbol takımı oyuncularını ödüllendirdi.

Başbakanlık binasının ön bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Başbakan Ersin Tatar, engellilerin büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, bu başarının devam etmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, engellilerin namağlup şampiyonluğu kazanmayı garantilemişken virüs nedeniyle liglerin durduğunu ancak federasyonun şampiyonluğu tescillemeyip sadece Süper Lige yükselme kararı aldığını hatırlatarak “Siz gönüllerimizde şampiyonusunuz. Zaten garantilemiştiniz. O nedenle siz gerçek şampiyonsunuz. Sizi yürekten kutlarım” dedi.

Törende daha sonra oyuncular plaket verilerek ödüllendirildi.