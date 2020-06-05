CTP’den belediye çıkışı

Ana muhalefet CTP Başkanı Tufan Erhürman, pandemi sürecinde belediyelerden yapılan yüzde 25’lik devlet katkısı kesintisi hakkında sosyal paylaşım sitesi hesabından yorum yaptı. İşte Erhürman2ın paylaşımı:

“TC ile uluslararası anlaşma imzalandı. İç borçlanma kararı da alındı. Ama belediyelerden yapılan kesintinin geri ödenmesi ile ilgili bir gündem yok. Oysa kapalı kaldığımız dönemde teşekkür ettiklerimiz arasında belediyeler ve belediye çalışanları ön sıralarda geliyordu. Merkezi idarenin yapması beklenen pek çok işi de onların yaptıklarına şahidiz. Ve şimdi işçilerini ödeyemeyecek ya da eksik ödeyecek duruma getirilen belediyeleri görmezden mi geleceksiniz? Bu konunun gündemden düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz...