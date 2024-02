Ata topraklarından Ada topraklarına 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İpekyolu Türk Üniversiteleri 2024 Fuarı’na katılmak üzere gittiği Kazakistan’da, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu ile bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Çavuşoğlu ayrıca, Talgar Yatılı Lisesi ile Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti, Ressam İsmail Acar’ın sergisini açtı.

Çavuşoğlu, TC Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu ile TC Almatı Başkonsolosluğu’nda yer alan görüşmesinde, KKTC üniversitelerinin tanıtımı için Kazakistan’da olduğunu belirterek, “Ata topraklarımızda yaşayan kardeşlerimizin ülkemizdeki üniversitelerde eğitim alması bizleri mutlu edecektir. Sizlerin bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Zor ve ülke temsiliyeti adına anlamlı bir görev yürütüyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim." dedi.

TC Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu da Bakan Nazım Çavuşoğlu'nun ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Görüşme sonrası Bakan Nazım Çavuşoğlu, Başkonsolos Evren Müderrisoğlu'na KKTC Bayrağı hediye etti.

Sergi açılışı da yaptı

Çavuşoğlu Kazakistan temasları çerçevesinde, Talgar Yatılı Lisesi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü de ziyaret etti.

Çavuşoğlu, Talgar Yatılı Lisesi Müdürü Dildar Badalova’dan okulun faaliyetleri hakkında bilgi alırken, okulun elde ettiği başarılardan dolayı okul yönetimini ve öğretmenlerini kutladı. Çavuşoğlu, okulun anı defterini de imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu daha sonra Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’ne geçti. Burada Enstitü Müdürü Dr. Suat Beylur’dan bilgi alan Çavuşoğlu, Beylur’u yürüttükleri faaliyetlerden dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’da Ressam İsmail Acar’ın “Memory” isimli sergisinin açılışını da yaptı.

Müderrisoğlu, Çavuşoğlu onuruna yemek verdi

TC Almatı Başkonsolosu Even Müderrisoğlu, Başkonsolosluk Konuk Evi’nde Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu onuruna akşam yemeği verdi. Yemekte, Ressam İsmail Acar ve Kazakistanlı sanatçılar da hazır bulundu.