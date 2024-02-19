Vatandaş baktığıyla kaldı

Kış yiyeceği olan kestane dün Lefkoşa’daki açık pazarda yine 250 TL’den alıcı bekledi.

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazara alışverişe gelen vatandaşlar, “kış bitiyor ancak ağız tadıyla bir kestane yiyemedik” derken, diğer ürünlerin fiyatlarının da yüksek oluşundan dert yandı. Öte yandan pazarda taze fasulye 160, bezelye 140, kabak 80, patlıcan ise 70 liradan satışa sunuldu.

Ne dediler…?

Serdar Şengül

Vatandaşlar açık Pazar’da alışveriş yapmak için artık 3 bin TL’den aşağı parayla çıkmadıklarını ifade ediyor. Bazı sebze fiyatlarının aşırı pahalı olduğunu belirten vatandaşlar Tüccarların vicdanlı bir şekilde ayarlama yapmasını talep ediyor

Fatma Büyükhüseyin

“Uzun zamandır pazara gelemedim ancak gördüm ki fiyatlar daha da yükselmiş. Korkudan artık tezgahlara yanaşamıyorum, uzaktan bakıp geçiyorum. Üstelik kış ayındayız, insanlar hasta oluyor hastaneye ilaca para bulamazken doğal ürünlerin de bu kadar pahalı olması bizi daha da zora sokuyor.”

Vacit Davulcu

“Fiyatların gözü açık tüccarlar ve onları denetlemeyen yetkililerden dolayı yüksek olduğunu düşünüyorum. Halk bu fiyatlar altında eziliyor ve bunu doğru bulmuyorum. Siyasiler önlem alacağız dedi ancak her şeye daha da zam geldi. Ben esnafım ve bazı aracılar bu işten cidden kar yapıyor, halkın alım gücünü düşünen dengeleyen kimse kalmadı.”

Refik Sayıner

“Fiyatlar halkın bütçesini olumsuz etkiliyor. Bir kilo kabak 90, patlıcan 70 TL olmuş. Zaten yeşil fasulyenin yanına yanaşılmıyor. Kış ayı başladığından beri kestane 250 TL’den satılıyor. Fiyatı bir türlü düşmedi. Bu nedenle vatandaş alamadı.”

Asaf Güney

“Fiyatların bu denli yüksek olmasını doğru bulmuyorum. Tek bir ferdin bile aylık mutfak masrafı şu an asgari ücretin çok üzerindedir. Acil önlem alınmalı ve bize çare üretmelilerdir. Siyasiler zamanı gelince oy için kapımızı çalacaklar ama o kapılar şimdiden kapanmıştır, bilgilerine sunmak isterim.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Sarı biber: 100 TL

Kapya biber: 65 TL

Domates: 65-70 TL

Taze fasulye: 160 TL

Bezelye: 140 TL

Kolokas: 60 TL

Kestane: 250 TL

Mantar: 160 TL

Patlıcan: 70 TL

Salatalık: 55 TL

Ayva: 60 TL

Muz: 55 TL

Mandalina: 20 TL

Portakal: 15 TL