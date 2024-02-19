Olayın takipçisi olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve eşi Sibel Tatar öncülüğünde Yaşlı Hakları Çalıştayı ve Eylem Planı'nın yapıldığını anımsatarak, yaşlı bakım evleriyle ilgili yasa tasarısının yürürlüğe girip uygulanması için takipçi olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’daki yaşlı bakım evinde bir vatandaşın darp edilmesine ilişkin yazılı açıklamada yaparak, vatandaşa geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Açıklamasında, savunmasız ve yaşlı bir kişiye uygulanan şiddetin herkesi derinden etkilediğini belirterek olayı kınayan Tatar, konunun takipçisi olacağını belirtti.

Tatar, darp edilen 100 yaşındaki vatandaşı ziyaret etti

Bu arada Tatar, geçtiğimiz gün kaldığı yaşlı bakım evinde darp edilen 100 yaşındaki Şaban Disko isimli vatandaşı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hastanede tedavi edildikten sonra başka bir bakım evine alınan Şaban Disko’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tatar, bakım evindeki diğer yaşlılarla da sohbet etti.

Yaşanan şiddet olayını kınadığını ve takipçisi olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşlı bakım evi yasasının en kısa zamanda yürürlüğe girmesini temenni etti.

