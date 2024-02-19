Ömer’in ayıbı

Lefkoşa’da park halinde bulunan bir üniversite öğrencisine ait 40 bin TL değerindeki aracı çaldığı ve hurdacıya 5 bin TL’ye sattığı tespit edilen Ömer Zateroluları dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının sahtekarlıkla temin ettiği 5 bin TL paranın akıbetinin araştırıldığını söyledi.

Polis, zanlının 15 Şubat 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Ortaköy’de yol kenarında park halinde bulunan üniversite öğrencisi D.K.’ye ait 40 bin TL değerindeki DU 688 plakalı Fiat Tipo marka aracı çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı aracı Haspolat'ta faaliyet gösteren Hurdacı İlyas Dayı isimli iş yerine 5 bin TL karşılığında satarak, sahtekarlıkla para temin ettiğini belirtti.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine zanlının 18 Şubat 2024 tarihinde tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının araçtan elde ettiği paranın akıbetinin araştırıldığını da ifade ederek, 3 gün süre talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.