3 tutuklu var

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de önceki akşam 18.00 ile dün sabah 03.00 saatleri arasında eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 8 bin 992 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli suçlardan dolayı sürücülerden bin 867’si rapor edildi. Trafikte rapor edilen suçlar içinde ilk sırada sürat yer aldı. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 sürücünün tutuklandığı trafik denetimlerinde, 234 araç da trafikten men edildi. Denetimler kapsamında, beş ilçede toplam 16 kişinin ikamet izinsiz olduğu tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da 3 kaçak yakalandı

Lefkoşa’daki denetimlerde, ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 3 kişi tutuklanırken, trafik denetimlerinde ise 3 bin 185 araç sürücüsü kontrol edildi. 648 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 139 araç ise trafikten men edildi. Lefkoşa’daki sürücülerin 145’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 112’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 93’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 22’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 22’si aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 12’si sigortasız araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si kayıtsız araç kullanmak ve 1’i de trafik ışıklarına uymamak suçlarından rapor edildi.

Gazimağusa’da 2 bin 182 sürücü kontrol edildi

Gazimağusa’daki denetimlerde ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Trafik denetimlerinde ise 2 bin 182 araç sürücüsü kontrol edildi, 496 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 2 sürücü tutuklandı ve 3 araç trafikten men edildi. Gazimağusa’daki sürücülerin 313’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 13’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

Araçlar didik didik arandı

Girne’de ikamet izinsiz olarak ülkede kaldığı tespit edilen 8 kişi tutuklanırken, evinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilen E.Ö.(E-62) de tutuklandı. Girne’deki trafik denetimlerinde bin 700 araç sürücüsü kontrol edildi, 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı ve 60 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 137’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 33’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından rapor edildi.

En çok işlenen suç sürat

Güzelyurt'taki trafik denetimlerinde de 704 araç sürücüsü kontrol edildi, 57’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak olmak üzere toplam 88 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise trafikten men edildi. Polisin İskele’deki trafik denetimlerinde de bin 221 araç sürücüsü kontrol edildi, 234 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, bir kişi tutuklandı ve 28 araç trafikten men edildi. Sürücülerin 130’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 16’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 2’si de kayıtsız araç kullanmak suçlarından rapor edildi.