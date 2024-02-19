Korku filmi gibi

Girne’ye bağlı Karşıyaka bölgesinde yaşayan ikisi yabancı uyruklu biri Türk şahsın evine giren Yunus Reşitağaoğlu ile Emrah Kızıltaş, ev sahiplerini darp ettikten sonra ellerini ayaklarını bağladı , nakit paralarını ve cep telefonlarını çaldı.

Yapılan şikayet üzerine tutuklanan 2 zanlı dün sabah Girne’de mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede aktarılan bilgilere göre; olay 17 Şubat 2024 tarihinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Zanlılar Karşıyaka’da yapımı devam etmekte olan bir ikametgahın yatak ve oturma odalarının kapılarını izinsiz olarak açıp içeriye girdi. Zanlılar, ikametgahta yaşayan C.G.(E-56), G.H.(E-41) ve M.A.R.’yi (E-29)’ciddi şekilde darp etti, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra, ev sakinlerine ait 3 adet cep telefonu, 9 bin 900 TL, 20 Sterlin ve 400 ABD doları nakit parayı, muhtelif kıyafetler ile seyahat belgelerini çaldı. Zanlılar ev sahiplerine ait bir cep telefonunu ise kasten yere atıp kırmak suretiyle de hasara uğrattı.

Olayın ardından Girne’de tespit edilerek, tutuklanan 2 zanlı hakkında “soygun, ev açma, ikametgahtan hırsızlık, kasti hasar, ciddi darp ve mülke tecavüz” suçlarından soruşturma başlatıldı. Zanlılar mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle polis hücresinde tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.

