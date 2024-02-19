‘Engel olamayız’

İran’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Alireza Salarian; vatandaşlarının Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fileleftheros gazetesine konuşan Salarian “Çok sayıda İranlı kuzeydeki üniversitelerde eğitim görüyor, mülk alıyor veya iş yapıyor. Bunlara herhangi bir yasal kısıtlama yoktur” dedi.

İran vatandaşlarının Kıbrıs’ın kuzeyine vizesiz giriş yapabildiğine dikkat çeken Büyükelçi Alireza Salarian; KKTC’de üniversite öğrencilerinin eğitim ya da yatırımcıların fırsat arama prosedürlerine doğrudan müdahil olmadıklarını söyledi. Salarian “ İranlılar tamamen kişisel tercihleriyle hareket ediyor” dedi ve Türkiye ile ilişkilerden övgüyle söz etti.

İki önemli nokta

Üniversite öğrencileri ve yatırımcılar dahil KKTC’de önemli sayıda İranlı bulunduğunu belirten Salarian, bu çerçevede izah edilmesi gereken noktalar olduğunu belirterek şunları söyledi:

1-Çok sayıdaki İran vatandaşı Kıbrıs’taki gerçekler hakkında bilgi sahibi olmayabilir, aynı şey Kuzey’deki Rum malları için de geçerlidir.

2-İranlı yatırımcıları ve üniversite öğrencilerini Kıbrıs’ın kuzeyine çeken şey, vizesiz serbest giriş yapabilmeleri, yaşam maliyetinin düşük ve eğitimin daha ekonomik olmasıdır.”

Herhangi bir engel yok

İran hükümetinin KKTC’de üniversite öğrencilerinin eğitim ya da yatırımcıların fırsat arama prosedürlerine doğrudan müdahil olmadığını, İranlıların tamamen kişisel tercihleriyle hareket ettiklerini söyleyen Salarian, “Dahası, İran hükümetinin yurt dışında ekonomik faaliyetlere ya da eğitimlere katılmak isteyenlere uygulayacağı herhangi yasal bir kısıtlama yoktur” dedi.

Ülkesinin Türkiye ve Güney Kıbrıs’la ilişkilerini Kıbrıs sorununu dikkate alarak değerlendirmesi istenen Büyükelçi, İran’ın Kıbrıs sorununun diyalog yoluyla, BM parametreleri ve Güvenlik Konseyi kararları temelinde çözülmesini desteklediğini belirtti.

Gazze savaşı

Gazeteye göre Salarian ülkesinin, Gazze’deki savaşın büyük ölçekli bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için gerilimin azaltılması yönünde gayret harcadığını söyledi. Salarian ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e vermekte olduğu desteğin Güney Kıbrıs-İran ikili ilişkilerini etkilemediğini belirtti.

İranlı Büyükelçi Salarian, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in çaba ve inisiyatiflerinin, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu gelişmeler gibi diğer unsurlarla birlikte, Kıbrıs sorununa çözüm perspektifleri yarattığını, bu çerçevede sorunun çözülebileceğini, bunun da iki ülke arasında dostluk ilişkileri kurulmasını gündeme getireceğini söyledi. Salarian, İran’ın diğer ülkelerle ilişkilerinin bağımsız olduğunu, anlaşmazlıkların çözümünde rol oynayabilmek için bütün taraflarla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını anlattı.

Alireza Salarian, İran ve Türkiye’nin, iş birlikleri sayesinde bölgede güvenliği güçlendirmeyi ve terörle mücadele etmeyi başardığına da dikkat çekti.

