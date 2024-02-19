“Türk Eserlerinden Seçmeler” konseri düzenleniyor

Konser, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek.