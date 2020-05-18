Ataoğlu'ndan önemli sorular

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ilgili dairelerde özellikle dozer ve ilgili araçların kullanımı için alınan uzman kişilerin şu anda nerede görev yaptıklarının araştırılması gerektiğini kaydetti.

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 Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu , dün yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.
Yangın söndürmede çalışan personelin önemine dikkat çeken Ataoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 16:06
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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