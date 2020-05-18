Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu , dün yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.
Yangın söndürmede çalışan personelin önemine dikkat çeken Ataoğlu, hükümete eleştirilerde bulundu.
Ataoğlu'ndan önemli sorular
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ilgili dairelerde özellikle dozer ve ilgili araçların kullanımı için alınan uzman kişilerin şu anda nerede görev yaptıklarının araştırılması gerektiğini kaydetti.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı. DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu , dün yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.
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