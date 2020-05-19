Hükümet neyi bekliyor?

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı.

Genel Kurul, Başbakanlık’ın önerisi üzerine Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı için ivedilik istendi.

Başbakan Ersin Tatar konuşmasında önceki gün yaşanan yangın dolayısıyla halka ve herkese geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tatar, yangının daha büyük felakete dönüşmesini engelleyen herkese teşekkür etti. Yangında 125 kişinin görev başında olduğunu dile getiren Tatar, ülkede çeşitli sıkıntılar olduğunu ve bundan sonra yangın çıkmasına sebebiyet veren olasılıkların yeniden düzenlenerek disiplin altına alınması caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’te söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Türkiye’de arpa ve buğday fiyatlarının belli olduğunu KKTC’de ise hâlâ fiyatların açıklanmadığını söyledi.

Angolemli çiftçinin ciddi şekilde nakite ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.



Özyiğit: Önerilerimiz dikkate alınmalı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının ivediliğinin fırsat olduğunu ve komite toplantılarına katılarak önerilerini sunacaklarını belirtti.

Özyiğit, önerilerinin dikkate alınmasını umduğunu söyledi.

Arıklı: Hükümet kurula söz geçiremiyor

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısının hazırlanmasının yerinde bir hareket olduğunu söyledi.

Şartlı tahliye konusuna da değinen Arıklı, hükümetin kurula söz geçiremediğini savundu.

Arıklı, şartlı tahliye kurulunun kendine münhasır olduğunu ileri sürdü.

Özdenefe: Olumsuz görüş vermeyeceğiz

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısına olumsuz görüş vermeyeceklerini fakat aciliyeti konusunda hemfikir olmadıklarını kaydetti.

Baybars, ivediliğin nedenlerini anlattı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, Ceza Muhakemeleri Usulü Değişiklik Yasa Tasarısı’na neden ivedilik istendiğini belirtmek istedi.

Polis nezaretinde kısa süreli tutukluların gözden kaçırıldığını ve kişi hak ve özgürlüklerinin engellenmesinden dolayı bir hak ortaya çıktığını dile getiren Baybars, Covid salgını süresinde tutuklanan kişilerin polis nezaretinde geçirdikleri sürenin, yargılandığında aldıkları cezadan eksiltilmesi için yapıldığını kaydetti.

“Şartlı tahliye bir af değildir” diyen Baybars, bu dönemdeki sıkışıklıktan dolayı ceza evindeki süresinin üçte birini geçirenlerin başvurusunun öngörüldüğünü dile getirdi.

Baybars, şartlı tahliye kurulunun uzman kişiler tarafından kurulduğunu ve şartlı tahliyenin belli kriterleri olduğunu ve siyasilerin buna müdahale etmemesi gerektiğini belirtti.

Ceza muhakemeleri usulü değişiklik yasa tasarısının ivediliği oybirliği ile onaylandı.

AÖA Yasası ivedilikle ele alındı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Atatürk Öğretmenler Akademisi (AÖA) Kuruluş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınmasını kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz alarak Atatürk Öğretmenler Akademisi Kuruluş (değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilikle ele alınması talebinin gerekçelerini dile getirdi.

Akademide yasal bir açılım olmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları aktaran Çavuşoğlu, akademiye uluslararası sınavla öğrenci alınmasının sağlanması için bu yıl bu yasanın geçmesi gerektiğini belirtti.

Vekiller yangını konuştu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda, ağırlıkla dün yaşanan yangın, nedenleri ve alınabilecek önlemler tartışıldı.

Özyiğit: Halka yeterli eğitim veriliyor

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dün Beşparmak yangınından sonra en büyük yangın felaketi yaşandığını ve çok üzgün olduklarını kaydetti.

Birçok yerde yangın çıktığını ve halka yangın çıkmaması konusunda yeterli eğitim verilip verilmediğini soran Özyiğit, insanların en iyi şekilde eğitilmesi ve sürekli halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı: Herkesin yüreği dağlandı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, önceki gün meydana gelen yangında herkesin yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Helikopterin teknik bir konu olduğunu ama yangınlar sayesinde acizliğin sadece helikopterlere mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Arıklı, Orman Dairesinde tam teçhizat olduğunu fakat bunları kullanacak nitelikli kişiler işe alınıp alınmadığını sordu.

İngiliz döneminde kalan fasıl 60 ceza yasasının hale daha güncellenmemesinden dolayı komik cezalar kesildiğini kaydeden Arıklı, bu yasanın güncellenmesi gerektiğini ve dairenin teşkilat yasasının da derhal çıkarılması gerektiğini belirtti.

Ataoğlu: Personel ve malzeme önemli

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yaşanan yangının bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu ve yangın söndürmede katkı koyan herkese teşekkür etti.

Yangın söndürmede çalışan personelin önemine dikkat çeken Ataoğlu, ilgili dairelerde özellikle dozer ve ilgili araçların kullanımı için alınan uzman kişilerin şu anda nerede görev yaptıklarının da araştırılması gerektiğini kaydetti.

Yasa gücünde kararname onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu sürüyor. Toplantıda 62. madde tahtında yapılan konuşmaların ardından “Ödenecek Bir Verginin Bulunmadığı Hallerde Yasal Beyan Verme Süresinin Sonundan İtibaren On Beş Günlük Sürede Beyanname Verilmesi Durumunda Kazanılmış Yüzde Beş İndirim Haklarının Devam Edeceğine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ele alındı.

Bu bölümde ilk olarak ilgili kararname hakkında komite raporu okundu. Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi Başkanı Sunat Atun raporu okuduktan sonra kararnameyle beyan verme süresinin uzatıldığını, daha önce 15 gün olarak öngörülen ek sürenin de 30 güne çıkarıldığını, böylece pandemi süresince kapalı olan işletmelerin bu işlemler için ek süre bulabileceğini kaydetti.

Kararnamenin görüşülmesinden önce UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu basında geçen hafta çıkan bazı haberlerle ilgili bir konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı.

Sennaroğlu: Linç girişimi yapıldı

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, 15 Mayıs 2020’de yaşanan tutuklamalardan sonra konu hiç sorgulanmadan hatta henüz hiçbir ifade bile alınmamışken bazı basın yayın organlarının aslı astarı olmayan haberler yaydığını ve büyük bir linç girişimi başlatıldığını kaydetti.

Sennaroğlu bu durumun kendisini ve ailesini oldukça üzdüğünü belirtti.

Konu yargıda olduğundan dolayı bu konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde avukatların detaylarıyla yapacağını, kendinin bu konuya girmeyeceğini dile getiren Sennaroğlu, tutuklular Büyükkonuk’tan daha ayrılmadan, “Sennaroğlu tutuklandı, evinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, telefon ve sahte evrak geçirildi şeklinde” gerçeği yansıtmayan haberler yayınlandığını belirtti.

Medyada linç kampanyası yapan ve destek verenlere karşı hukuki yollara başvuracaklarını anlatan Önder Sennaroğlu, bu yapılanların haber alma özgürlüğü ile yakından uzaktan alakası olmadığını kaydetti.

Angolemli: Vergiler bilerek toplanmıyor

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de vergilerin bilerek ve istenerek toplanmadığını ve bir süre sonra aflar çıkarıldığını, bunun da daha önce dile getirildiğini söyledi.

Bu kararnameye karşı olmadıklarını söyleyen Angolemli, öte yandan bir sürü ivedi konu varken neden bu konunun öne alındığını sordu.

Hüseyin Angolemli, bu acil konular arasında önceki günkü yangında da yeniden gündeme gelen helikopter alımını saydı.

“Ben eminim herhangi bir hükümet, ‘yangınlar için helikopter alacağız yardım edin’ dese, eminim yardım edilir” diyen Angolemli, önceki günkü yangınlarda bekçilerin görev yerlerinde bulunup bulunmadığını ve ne yapıyor olduklarını sordu.

Bu gibi ivedi durumlara fazla kafa yorulmadığını söyleyen Angolemli, 90’lı yıllarda olduğu gibi ormanların yine yanıp kül olduğunu söyledi.

Türkiye’de arpa ve buğday fiyatlarının belli olduğunu KKTC’de ise hâlâ fiyatların açıklanmadığını söyleyen Angolemli çiftçinin ciddi şekilde nakite ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Bu gecikme yüzünden bir takım tüccarların bu ürünleri yok pahasına satın alacağını belirten Angolemli, çiftçilerin önünü açacak önlemlerin alınması gerektiğini dile getirdi.

TDP Milletvekili Angolemli, örneğin maske gibi ürünlerin fiyat denetimleri konusunda neler yapıldığını da sordu.

Dünya Sağlık Örgütü’ne yapılan başvuruya da değinen Angolemli, Tayvan’daki rakamlarla KKTC’deki rakamları karşılaştırdı.

Angolemli, Bangladeş’in KKTC’yi tanımak için yaptığı talebin reddedildiğini de hatırlattı.

“Bir an evvel çiftçiliğe ve hayvancılığa önem verelim” diyen Angolemli, “Ürünlerimizin doğal olduğunu da dünyaya gösterelim çünkü yakın bir gelecekte tarım dünyada öne çıkacak” şeklinde konuştu.



Meclis genel kurulu tamamlandı

Meclis Genel Kurulu, dünkü çalışmalarını güncel konuşmalarla tamamladı.

Toplantıda söz alan CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, ülkedeki sağlık merkezlerinin farklı sorunlar yaşadığına işaret ederek pandemi süreciyle normale dönme adımları atılırken Dikmen Sağlık Merkezi’nin hizmet veremediğine işaret etti.

Testlerle ilgili kafa karışıklığı yaşandığını, 30 bini aşan test yapıldığı, 108’inin pozitif çıktığı söyleminin gerçekçi olmadığını, bu sayının içinde hızlı testler de olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, yapılan testlerle ve gelecekte yapılacak olanlarla ilgili şeffaf bilgi istediğini belirtti.

Yanıt için kürsüye gelen Sağlık Bakanı Ali Pilli, bir süredir mevcut malzeme ve iş gücünü verimli kullanmak için bazı sağlık merkezlerini taşıdıklarını hatırlattı.

Pilli, kendilerinin de bu merkezleri çok önemsediğini söyleyerek, Dikmen Sağlık Merkezi ve belediyesiyle bir problemleri olmadığını, binanın belediyeye ait ve hemşirelerin de belediyeyle anlaşmalı olduğunu, imzalanacak protokolle oranın gelişimi için çalışacaklarını söyledi.

Pilli, yapılan hızlı testlerin tamamen faydasız olmadıklarını vurgulayarak, hızlı testlerle ilgili tıbbi bilgi verdi ve test sonuçlarıyla ilgili hep şeffaf davrandıklarını belirtti.

Yapılan testlerle ilgili daha detaylı bilginin kısa süre sonra rapor halinde yayınlanacağını ifade eden Pilli, süreç içerisinde farklı testlerle ilgili de tarama yapılacağını söyledi.

Meclis bir sonraki birleşimini 1 Haziran Pazartesi saat 10.00’da yapacak.